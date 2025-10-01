Color of Scandinavia AB söker målare
Vi söker dig som är intresserad av en roll med varierande arbetsuppgifter inom Color of Scandinavias organisation i Stockholm. Som rostskydd och brandskydd målare kommer du att arbeta ute på olika typer av industrier och anläggningar. Denna tjänst erbjuder en dynamisk och omväxlande arbetsdag, vilket gör den perfekt för dig som trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du kommer att ha möjlighet att arbeta på olika orter och vara öppen för resor i tjänsten, vilket ger dig både bredd och variation i dina arbetsuppgifter.
Hos oss får du chansen att växa och utvecklas både personligt och professionellt. Vi värdesätter en positiv inställning och ett engagemang för att ta initiativ, och du kommer att få arbeta i nära samarbete med våra olika team. Din förmåga att hantera förändringar och anpassa dig till nya utmaningar kommer vara en viktig tillgång i denna roll.
Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och samtidigt ta del av de utvecklingsmöjligheter som vi erbjuder. Genom att arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en kreativ och innovativ miljö får du möjlighet att vara med och forma framtiden för Color of Scandinavia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: ekonomi@colorofscandinavia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Color Of Scandinavia AB
142 33 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
