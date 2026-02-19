Cocktailbartender till Mei Rose Rooftop Bar & Bistro
Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie! Sedan 1923 har vi fått människor att mötas, skratta och trivas tillsammans. Snart är det din tur att vara med. Hos oss jobbar du inte bara i en nöjespark - du jobbar i en hel värld av upplevelser: Karuseller, musik, god mat, hotell, show, trädgårdar, camping - och snart ett helt nytt vattenvärld. Vi har öppet året om, i olika säsonger och olika tempo - men glädjen finns alltid där. Och det är just du som är med och skapar den. Här är jobbet både stort och smått, vardagligt och wiiie, fullt av fart men med plats för eftertanke. Ett vanligt jobb. Fast mer wiiie!
Vi ger dig detta (och lite till!)
Vardag och wiiie. Här är jobbet både kul och på riktigt. Du gör skillnad - oavsett om du jobbar mitt i pulsen eller bakom kulisserna.
Kollegor och kvarterskänsla. Här finns experter på allt från snurrande åk till smarta excel-dokument. Olika jobb, olika hörn av samma varma kvarter.
Värde före vinst. Vi ägs av staden. Det du gör bidrar till något större än oss själva.
Mod och metod. Vi testar nytt - men alltid med hållbarhet i fokus. Att ligga i framkant kräver både idéer och eftertanke. Här finns båda.
Du är en i gänget Välkommen till Mei Rose - ett hem för kinesiska smaker och varm gemenskap. Här lagar vi maten med omsorg, tradition och kärlek till råvarorna, precis som hemma runt familjebordet. Hos oss ska det delas, njutas och minnas. Slå dig ner, känn dofterna och låt oss ta hand om dig! Vi söker nu härliga nya medarbetare för Lisebergs vår- och sommarsäsong.
Så ser en vaaanlig dag ut
Dagens to-do: skapa magi, genom att:
Du arbetar som bartender både inne och ute på vår rooftop bar
Du kommer hantera kassa och ansvara för servering av mat och dryck
Servera mat och dryck med känsla för service och kvalitet, alltid med gästens behov i fokus.
Passar vi ihop
Hos oss på Liseberg är ensam inte stark och att sätta kollegor och gäster i första rummet är för dig en självklarhet. Vi söker dig som delar våra värdeord; omtanke, kreativitet, säkerhet, kvalitet och glädje och med dessa vill du vara med och skapa Liseberg.
Har du vad som krävs för åkturen?
Du har ett helhetstänk, känsla för service, ordning och reda. Du är bra på att ta egna initiativ och kan arbeta självgående tillsammans med ett sammansvetsat team.
Du har dokumenterad erfarenhet inom baryrket med inriktning på cocktails och viner.
Det är meriterande om du arbetat med á la ca carte då vi arbetar med bordsservering i våra barer som serverar både mat och dryck.
Du har goda kunskaper i svenska eller engelska
Bra att veta
Anställningen är en särskild visstidsanställning och tillsätts löpande inför och under säsongen.
Arbetstiden påverkas av verksamhetens öppettider och kommer framförallt förläggas under kvällar med varierande sysselsättningsgrad.
Kollektivavtal: HRF
Sista ansökningsdag 15 mars, men vi rekryterar löpande, skicka in din ansökan så snart du kan!
Fackliga kontakter
HRF: hrf-gc@liseberg.se
Ta första steget och skicka in din ansökan!
