Cobol-utvecklare till nordiskt techbolag!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vår kund är en framstående aktör inom outsourcing och IT-infrastruktur, som driver digital transformation för nordiska kunder. De moderniserar samhällskritiska system inom moln, datalagring och applikationsutveckling. Hos dem bidrar du till innovativa projekt som formar framtiden.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att ingå i ett team med Cobol-utvecklare, projektledare och scrum masters, som främst arbetar mot myndigheter och statliga företag. Rollen innebär att du tar dig an ansvaret för att underhålla och utveckla centrala Cobol-system, vilket är avgörande för våra kunders verksamhet.
Du erbjuds Vår kund erbjuder en spännande möjlighet att arbeta med kritiska system i en dynamisk miljö. Du får chans att bidra till digital transformation och modernisering, med goda utvecklingsmöjligheter och en tydlig plan för din framtid inom organisationen.
Detta är inledningsvis ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med att utveckla och underhålla kritiska Cobol-system i en stordatormiljö, samt samarbeta nära med kunder och team för att leverera effektiva lösningar.
• Kontinuerlig systemutveckling inom stordatormiljön med fokus på programmering i Cobol och hantering av databasen DB2.
• Dokumentation av lösningar, förslag och systemkrav för att säkerställa tydlighet och förståelse.
• Erbjuda 2:a och 3:e linjens support, inklusive felsökning och korrigeringar i systemet.
• Aktivt samarbete med supportteam, applikationsspecialister och andra partners för att säkerställa effektivitet och problemfri drift.
• Utveckla en djup förståelse för befintliga legacy-applikationer och bidra till att skapa en teknisk vägkarta för uppgraderingar och införande av ny teknik.
• Nära samarbete med kunder och beslutsfattare för att diskutera och definiera nya krav och utvecklingsmöjligheter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av programmering i Cobol. Både formell utbildning samt minst 2 års erfarenhet att arbeta med programmering av Cobol-kod.
• Har erfarenhet av programmering i DB2 samt erfarenhet av att arbeta med databaser SQL och/eller DB2.
• Har erfarenhet av systemutveckling i stordatormiljö.
• Erfarenhet kring att skriva teknisk dokumentation.
• Tidigare erfarenhet av agila utvecklingsmetoder (SCRUM, Kanban).
• Talar och skriver flytande svenska och engelska, då det krävs för arbetsuppgifterna.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av transaktionshanterare: IMS.
• Erfarenhet av TSO-ISPF.
• Erfarenhet av zOS.
• Erfarenhet av tabellunderhåll samt tester.
• Goda kunskaper kring användandet av stordatorverktyg.
• Erfarenhet av systemarkitektur där beroenden finns till flera olika teknologier, där en stor fördel är övergripande förståelse för hur system hänger samman.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9748833