Coach Till Vårt Centrallager I Ulricehamn
Lager 157 AB / Lagerjobb / Ulricehamn Visa alla lagerjobb i Ulricehamn
2026-01-21
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lager 157 AB i Ulricehamn
Som Coach på Lager 157 centrallager är du engagerad och har ett starkt eget driv. Tillsammans med dina kollegor ger du våra kunder service i världsklass. Du driver lagerpersonalen mot dagliga mål, ansvarar för daglig drift, service och efterlevnad av rutiner.
I denna roll arbetar du operativt och fungerar som en god och inspirerande ledare. Vi söker dig som vill ha ett fysiskt aktivt arbete där du förväntas ta tydligt ansvar och kan utveckla ditt ledarskap. Du gillar ordning och reda och är en äkta teamplayer. Du bör ha erfarenhet från arbete på ett större lager och tidigare ledarskapserfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I din roll som Coach på Centrallager kommer du att:
Leda och fördela arbetet i gruppen utifrån överenskomna prioriteringar och fastställda rutiner.
Följa upp och säkra att de operationella dagsmålen nås för gruppen.
Coacha teamet mot hög effektivitet i det dagliga arbetet.
Coacha och prioritera Inbound-medarbetarnas arbete med inleverans i Autostore lossning av gods från container, avräkning och inleverans.
Coacha och prioritera Outbound-medarbetarnas arbete med den praktiska varufördelningen till butik.
Vara Centrallagerchefens högra hand i att utbilda och säkra rätt bemanning vid rätt tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök genom våran hemsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lager 157 AB
(org.nr 556549-2690), https://careers.lager157.com/sv/jobs/2214714-coach-till-vart-centrallager-i-ulricehamn
Rönnåsliden 1 A (visa karta
)
523 38 ULRICEHAMN Arbetsplats
157 Logistics Och E-Handel Jobbnummer
9695862