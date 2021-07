Coach till Navigatorcentrum - Östersunds Kommun - Personaltjänstemannajobb i Östersund

Prenumerera på nya jobb hos Östersunds Kommun

Östersunds Kommun / Personaltjänstemannajobb / Östersund2021-07-07Ett vikariat på heltid under perioden 210901-211231, med eventuell förlängning, tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.Östersunds Kommun har mer än 5 600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare.Navigatorcentrum arbetar med att ge primärt unga människor i vår kommun stöd till delaktighet i samhälle och arbetsliv. Vi gör det genom att erbjuda verkningsfulla och behovsanpassade insatser som tydligt främjar fortsatta studier och/eller inträde i arbetslivet. Insatserna och verksamheten präglas av kärnvärdena engagemang, omtanke och utveckling.ArbetsuppgifterArbetet innebär att på olika sätt arbeta coachande och individnära tillsammans med medborgarna som en del i kedjan från arbetslöshet till arbete- och eller studier. I ditt arbete har du samarbete med flera olika kommunala verksamheter samt externa aktörer.2021-07-07Du ska ha akademisk examen inom exempelvis beteendevetenskap, statsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren behöver som relevant för arbetet.Personliga egenskaperDu ska visa engagemang för utveckling och trivas med att arbeta mot uppsatta mål och resultat. Du bör ha god förmåga att snabbt ta in ny information och vara bekväm med att växla mellan arbetsuppgifter. Du ska även vara bekväm att dela med dig kunskap och ta ansvar för ditt teams gemensamma arbete.Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.Varaktighet, arbetstidHeltid Vikariat under perioden 210901-211231Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-13Östersunds kommun5852727