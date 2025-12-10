Coach till KAA/Navet
Halmstads Kommun / Personaltjänstemannajobb / Halmstad Visa alla personaltjänstemannajobb i Halmstad
2025-12-10
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Vuxenutbildningen erbjuder kurser och utbildningar på olika sätt utifrån individens behov. I Vuxenutbildningen ingår bland annat gymnasial vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och lärcentrumverksamhet.
Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) riktar sig till ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet eller avslutat med ofullständiga betyg.
Uppdraget är att identifiera målgruppen, ta kontakt med ungdomarna och erbjuda stöd som främst motiverar till studier, och i andra hand till annan meningsfull sysselsättning.
Navet är ett projektområde inom projektet Ung Framtid som pågår till juni 2026 och vänder sig till unga 16-24 år som varken studerar eller arbetar. Navet består av KAA för 16-19-åringar och UVAS för 16-24-åringar och erbjuder individanpassat stöd för att hjälpa ungdomar närma sig studier eller arbete.
Coachen arbetar i KAA-uppdraget men ingår i Navet under projekttiden och arbetar med hela målgruppen 16-24 år.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som coach i KAA/Navet möter du unga mellan 16 och 24 år som befinner sig utanför studier och arbetsliv. Din uppgift är att vara ett stöd i en avgörande period i deras liv genom att hjälpa dem hitta riktning, skapa struktur och ta steg mot sysselsättning. I det arbetet är du en del av ett team med samordnare, praktiksamordnare, kurator och coacher, där ni tillsammans håller ihop insatserna kring varje ungdom.
Rollen är varierad och relationell. Du ansvarar för en grupp ungdomar och fungerar som en sammanhållande kraft i deras process. Det innebär att du kartlägger deras situation, formulerar handlingsplaner, följer upp insatser och dokumenterar deras utveckling. I vardagen använder du metoder som Supported Education och BIP/SKAPA, och anpassar arbetssättet efter varje individs behov.
En viktig del av uppdraget är att skapa meningsfulla aktiviteter, både individuellt och i grupp. Det kan handla om att stärka hälsa, bygga gemenskap eller utveckla färdigheter som för ungdomarna närmare studier eller arbete. Aktiviteterna formas alltid utifrån deras intressen och förutsättningar, och du får stort utrymme att tänka kreativt och hitta lösningar som fungerar i praktiken.
Arbetet sker nära vardagen för de unga du möter. Du rör dig mellan praktikplatser, skolor, socialtjänst, Arbetsförmedlingen och kommunens olika mötesplatser. I vissa fall sker möten i ungdomens närområde eller i hemmet.
Samtidigt är du en del av ett nära och stödjande team där samverkan är central. Ni planerar insatser tillsammans, stämmer av ärenden, samordnar stöd och bidrar gemensamt till att utveckla arbetet inom både KAA och Navet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är examinerad studie- och yrkesvägledare, eller har en utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat med metoder som BIP/SKAPA, Supported Education eller motiverande samtal (MI), liksom om du har erfarenhet från KAA eller liknande målgrupper.
Du har tidigare arbetat med ungdomar eller unga vuxna och har god insyn i samhällets stödfunktioner och utbildningssystemet. Du behöver kunna dokumentera professionellt, samarbeta nära andra och samtidigt planera och strukturera din egen vardag. Körkort B är ett krav eftersom arbetet innebär uppsökande insatser.
Som person är du trygg, lyhörd och relationsskapande. Du har lätt för att skapa förtroende, även när utgångsläget är osäkert, och du behåller lugnet när situationer förändras. Du arbetar engagerat och strukturerat, och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt som hjälper ungdomar att ta steg vidare, även när vägen framåt inte är självklar.
Du agerar utifrån vår kommuns gemensamma värdegrund och är ett föredöme för andra medarbetare. Du uppmuntrar till delaktighet och kreativitet, visar personlig omtanke genom att ge stöd och genom att konfrontera i ett gott syfte, både för dina närmaste kollegor och för organisationen i stort. Genom ditt sätt att agera och kommunicera sprids detta förhållningssätt vidare i organisationen och skapar motiverade och kreativa kollegor.
Övrig information
När du arbetar med ungdomar inom skola och liknande verksamheter behöver du uppvisa ett giltigt och godkänt utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/202". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Vuxenutbildningen Kontakt
Henrik Andersson, Verksamhetschef henrik.andersson2@halmstad.se 070-8110993 Jobbnummer
9636982