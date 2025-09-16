Coach till arbetsmarknadsinsatser
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser - och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi arbetar tillsammans för att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning
Det pågår ett spännande utvecklingsarbete på arbetsmarknadsförvaltningen. Tillsammans med stadens andra förvaltningar utvecklar vi det gemensamma arbetet kring arbetsmarknadspolitiken och insatser som kombinerar arbete och utbildning inom konceptet Framstegsjobb. För att möjliggöra för fler helsingborgare med ekonomiskt bistånd att delta i arbetsnära aktiviteter utökar vi våra praktiska verksamheter där vi kan erbjuda våra invånare arbetsmarknadsanställning, arbetsträning eller praktik.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som coach hos oss kommer du att arbeta med att stödja, motivera och följa upp invånare som deltar i våra arbetsmarknadsinsatser, både individuellt och i grupp. I första hand kommer du att arbeta med invånare i vår satsning på Framstegsjobb, som kombinerar en anställning i staden med en kompetenshöjande yrkesinriktad insats. I detta ingår ett arbetsgivararbete med fokus på kommunala arbetsplatser samt att ha en löpande dialog med utbildningsanordnaren som ansvarar för den kompetenshöjande delen av insatsen. En viktig del är att arbeta med kvalitativa rekryteringsprocesser för att matcha invånare till rätt arbetsplats i nära samarbete med arbetsgivaren och att vara ett stöd till handledare och chefer på de arbetsplatser som invånarna är placerade.
Du kommer att arbeta nära invånarna och ska tillsammans med dem ta fram individuella handlingplaner för hur de ska få ett reguljärt arbete eller börja studera. Administrativt arbete med dokumentation i ärendena ingår. För de flesta invånarna är vägen till ett hållbart arbete en utbildning, varför fokus behöver vara på att coacha till fortsatta studier efter avslutat framstegsjobb. Utifrån studiemålet behöver du också hjälpa invånarna i deras kontakter med studie-och yrkesvägledare och vuxenutbildning, så att invånaren får rätt stöd för att fullfölja sin utbildning.
Det är ett rörligt, omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med stora möjligheter till egen utveckling. Kvalifikationer
Du behöver ha:
• studie- och yrkesvägledarexamen, socionomexamen eller annan kandidatexamen med en liknande inriktning
• erfarenhet av ett arbetsmarknadsinriktat arbete med att coacha, motivera, vägleda och matcha vuxna personer till arbete och studier
• kunskap, erfarenhet och intresse av att stödja vuxna personer med en social problematik
• god arbetsmarknadskunskap
• kunskaper i att skriva och tala svenska obehindrat
• förmåga att inspirera till lärande och att hålla i gruppaktiviteter
• flexibilitet och god samarbetsförmåga
Erfarenhet av samarbete med näringslivet i matchningsarbete är meriterande
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, båda idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden.
Övrig information
Rekryteringen kommer att genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut. Du är därför välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Innan möjlig anställning behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Du kommer att få mer information om det blir aktuellt för dig.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Anställningsform: Tillsvidareanställning och Tidsbegränsad anställning (projekt)
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Varaktighet: T o m 2026-09-30 vid erbjudande om tidsbegränsad anställning
Antal tjänster: 3
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
