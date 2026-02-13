Coach till Akademikertjänst Korta Vägen
Vi söker nu en jobb- och utbildningscoach till arbetsmarknadsutbildningen Korta Vägen inom ramen för vår uppdragsverksamhet i Växjö.
Korta Vägen är en förberedande arbetsmarknadsutbildning där du arbetar med akademiker i olika moduler i syfte att förbereda dem inför arbetsmarknaden. Målet med Akademikertjänst Korta vägen är att förbereda deltagarna inför att få ett arbete i nivå med sin akademiska utbildning och/eller erfarenhet alternativt att förbereda deltagare för kompletterande akademiska studier så att den ursprungliga utbildningen matchar kraven på arbetsmarknaden. Vi förutsätter att våra medarbetare möter våra deltagare med ödmjukhet och respekt och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utbildningen genomförs på uppdrag av arbetsförmedlingen. Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Akademisk utbildning om minst två års heltidsstudier (motsvarande 80 p gamla systemet eller 120 p nuvarande).
Minst ett (1) års dokumenterad yrkeserfarenhet av coachande samtal på minst 50 % av en heltid.
Erfarenheten får ej vara äldre än tre år tillbaka i tiden.
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av t.ex. Rusta & matcha eller andra liknande uppdrag. Dina arbetsuppgifter
Arbetet kommer att innebära undervisning och handledning i t.ex:
Yrkescoachning
Arbetsmarknadskunskap
Digital kompetens
Intervjuteknik
Kartläggning
Du ansvarar även för att administrera verksamheten i förekommande system. Viss undervisning kommer även ske som fjärrundervisning.
Vår förväntan på dig
Vi vill att du som söker arbetet som coach har en mycket tydlig utåtriktad profil. Du skall tycka om att arbeta med människor och kunna anpassa dig efter varje individs behov.
Som person är du kommunikativ, ansvarstagande och flexibel. Det är en merit om du redan idag har god kännedom om den lokala och regionala arbetsmarknaden i området och goda kontakter med arbetsgivare inom olika branscher.
Om anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning till den 17 oktober 2026 på 50% av heltid. Möjlighet till förlängning kan finnas. Placeringsort är Växjö.Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag för ansökan är 28 februari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden. Ansökningar tas endast emot i vårt rekryteringssystem. Frågor om tjänsten ställs till Andreas Svernedal, verksamhetschef. Ersättning
