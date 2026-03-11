Coach på Arbetsmarknadsenheten
2026-03-11
Om jobbet
Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att ge stöd och insatser för att arbetslösa ska komma i arbete eller studie med egen försörjning.
Vi arbetar individuellt utifrån deltagarens behov och erbjuder bland annat; motiverande samtal, arbetsträning och olika former av gruppverksamhet.
Som coach kommer du att arbeta med våra deltagare både individuellt och i grupp. På arbetsmarknadsenheten arbetar vi lösningsfokuserat och strukturerat samt utifrån tron på individen och parallella insatser.
Samverkan och samarbete är en stor del av arbetet och vi arbetar tillsammans med andra förvaltningar och myndigheter för att hitta vägar framåt för våra deltagare. Dokumentation av personärenden ingår också i arbetet samt hantering av övriga administrativa uppgifter som deltagarna kan behöva stöd med. I rollen som coach behöver du vara kreativ och inkännande. Gott bemötande och flexibilitet är avgörande för tjänsten.
Vem är du?
Du är beteendevetare, arbetsterapeut, socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Är du legitimerad sjukgymnast eller arbetsterapeut med erfarenhet av vården så ser vi det som meriterande då vi söker en medarbetare som kan ha grupper samt arbeta med processer mot vården för att utreda arbetsförmåga.
För att lyckas bra tror vi också att du har erfarenhet av att hålla samtal, både enskilt och i grupp och har erfarenhet av arbete utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Du är en social och utåtriktad person som har lätt för att skapa nya kontakter. Du har förmågan att hålla högt tempo i ditt arbete och du har gärna flera saker på gång samtidigt. Du har lätt för att skapa dig en överblick i både tanke och arbete och du är bra på att planera och organisera. Det är meriterande om du har kunskaper i samtalsmetodik, metoden 7TJUGO eller MI. Det är även en fördel om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Då arbetet innehåller dokumentationsansvar ställer det både krav på datorvana och att du kan uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B erfordras.
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
