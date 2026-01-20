Coach med utbildning inom teater 80% tjänst
God Dag AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Dag AB i Stockholm
I mars månad öppnar vi en ny verksamhet som heter God Dag Hollywood. Verksamheten ligger centralt på Kungsholmen.
God Dag daglig verksamhet söker en teaterapa (en coach med kreativ talang, erfarenhet och utbildning) för att komplettera ett härligt coachgäng bestående av musiker och pedagoger! Du ska kunna jobba varje dag ca kl 8.30-15.30.
God Dag är en modern och kreativ daglig verksamhet enligt LSS. Målgruppen hos oss är personer med lindrig- måttlig intellektuell funktionsnedsättning och/eller inom autismspektrumet. Vår inriktning är att vi har en egen YouTube-kanal (God Dag TV). Vi jobbar även med bland annat teater och har också en musikstudio där vi skriver och spelar in egen musik.
Som coach på God Dag jobbar du varje dag (måndag-fredag) i en av våra verksamheter. Du leder kreativa pass anpassat för målgruppen enligt schema. Därför är det toppen om du är både kreativ, har erfarenhet av målgruppen och är strukturerad!
Krav för tjänsten:
Utbildning inom estetiska ämnen t.ex. musik, teater etc.
Erfarenhet av skådespeleri/teater
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av LSS-målgruppen
Kunskap inom GarageBand/musikstudio eller att kunna spela instrument
Peppande personlighet som kan få deltagare att bli intresserade och motiverade
Andra roliga talanger som passar God Dags inriktning (stand up, sminkös/håruppsättning etc)
Vi anställer löpande så skicka fullständigt CV och personligt brev via mail till lenita@goddag.nu
för att ansöka. Samtal undanbedes pga högt tryck! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: lenita@goddag.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Coach med estetisk utbildning". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Dag AB
(org.nr 559069-1373) Arbetsplats
God Dag Sverige AB Kontakt
Delägare
Lenita Sällström lenita@goddag.nu Jobbnummer
9694012