Coach daglig verksamhet- Arena för Utveckling!
2025-11-11
Arena för Utveckling är i full utveckling och vi söker därför en coach till en av våra fantastiska dagliga verksamheter!
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra deltagare att utvecklas bortom dagens gränser? Har du kunskap inom musik och skapande eller tycker om att inspirera andra till träning och hälsa? Är du kanske spelnörd eller programmerare? Vill du stötta människor ut i arbetslivet? Då vill vi lära känna just Dig lite bättre!
Mer om oss
Vi på Arena för Utveckling har lång erfarenhet av att bedriva daglig verksamhet inom LSS och finns idag på flera platser runt om i Stockholm med omnejd. Vi möter dagligen personer med olika medfödda funktionsvariationer eller personer som har förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder. Hos oss skapar vi tillsammans glädje, trygga relationer, engagemang och möjligheter. Vi bryr oss på riktigt, lär oss tillsammans och möter varje människa här och nu. Vårt arbete drivs av visionen att skapa möjlighet för alla personer vi möter att utvecklas bortom dagens gränser och tillsammans bygga en Arena för Utveckling där Du är Viktig på Riktigt!
Att vara coach på Arena för Utveckling innebär att du utifrån deltagarnas individuella förutsättningar, drömmar, behov och önskemål skapar en daglig verksamhet som är meningsfull, utvecklande, trygg och målinriktad. Några av de viktigaste uppgifterna i rollen som coach är:
• skapa trygga och förtroendefulla relationer
• leda och hålla i olika aktiviteter tillsammans med våra deltagare
• samverka med nätverk
• sköta social dokumentation
Som coach på Arena för Utveckling delar du även våra grundläggande värderingar om människosyn, moral och etik. Vi är här för våra deltagares skull och inte tvärtom. Medarbetare och deltagare har olika roller, men samma värde - Värde 1!
Vi söker dig som:
• är utbildad socionom eller beteendevetare
• har erfarenhet av socialt arbete/vård- och omsorg. Mellan 2-4 års erfarenhet av arbete i olika verksamheter inom ramen för LSS är meriterande.
• tycker om att skapa möten med andra människor, delar vår värdegrund och VILL skapa möjligheter för alla personer vi möter att utvecklas.
Det är i mötet mellan dig och deltagaren som möjligheter skapas och utveckling kan ske. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga kompetenser. Att vara trygg i sig själv, relationsskapande, samarbets- och lösningsorienterad, strukturerad och ansvarstagande är viktiga personliga verktyg att använda sig av i vårt arbete.
Är du intresserad?
Kul! Skicka in ett CV med en kort beskrivning av vem du är, vad du gjort hittills och inte minst - varför du vill jobba hos oss. De som bäst matchar rollen kontaktar vi för en kort telefonavstämning, därefter är nästa steg intervju och provdag. Har du några frågor eller vill du skicka in din ansökan? Kontakta oss på jobb@arenaforutveckling.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
