Om jobbet
Vi är Göteborg! Vill du vara med och utveckla Göteborgs stads medarbetare och chefer? Då är rollen som coach något för dig!
Enheten för Ledar- och medarbetarutveckling tillhör Intraservice, som levererar tjänster och digital infrastruktur till medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.
Enhetens tjänster består bland annat av coachning, utbildning, utvecklingsinsatser och urval vid rekrytering. Vi hjälper verksamheter, chefer och medarbetare i Göteborgs stad att tänka nytt och utvecklas. Med vår expertis lyssnar vi, inspirerar och skräddarsyr lösningar för våra kunder - stadens medarbetare.
Till vår enhet söker vi nu en coach. I din roll kommer du tillsammans med övriga fyra coaching kollegor coacha medarbetare och chefer i Göteborgs stad.
Uppdraget som coach kan också komma att kombineras med att planera och genomföra utbildningar samt riktade utvecklingsinsatser.
Vår enhet består av specialister inom ledar- och medarbetarutveckling som sätter ett stort värde på att leverera kvalitet till stadens medarbetare och chefer. Vi värdesätter forsknings- och evidensbaserade insatser och strävar efter att skapa största möjliga positiva effekt hos stadens medarbetare. Vi drivs av en vilja att gemensamt bidra på allra bästa sätt i att rusta stadens medarbetare till ett gott medarbetarskap och ledarskap.
I början av 2027 flyttar vi till Intraservice nya lokaler på Rosenlundsplatsen, idag delar vi vår tid mellan Rosenlund, Gårda och Ullevi beroende på den uppgift vi utför.
Om dig
Vi ser att du har högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Du är certifierad coach (ICF/ICC eller motsvarande) och har minst 3 års erfarenhet av att coacha både medarbetare och chefer professionellt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att coacha medarbetare till nästa karriärsteg eller ny roll. Eftersom rollen också innebär utbildningsinsatser är det meriterande om du har erfarenhet av detta. Specificera i din ansökan sammanhang och omfattning av dina erfarenheter inom coaching (medarbetare samt chefer) samt de utbildningsinsatser du har genomfört i tidigare roller.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg och skicklig i kommunikationen med såväl medarbetare, kollegor som kunder och beställare.
Du är samarbetsinriktad och arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Vidare är du professionell och lyhörd och har ett gott bemötande. Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Det är naturligt för dig att själv komma med nya idéer och ta initiativ till förbättringar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
