Cnc-Tekniker Till Jmek I Skövde AB
CNC-tekniker till JMEK i Skövde AB
Har du erfarenhet av CNC-bearbetning och vill arbeta i ett litet, familjärt företag med fokus på kvalitet och precision? JMEK i Skövde AB söker nu en engagerad CNC-operatör till vår verksamhet inom legotillverkning av svarvade och frästa detaljer.Publiceringsdatum2025-10-09Om företaget
JMEK i Skövde AB är ett familjeföretag med lång erfarenhet i branschen. Vi är specialiserade på högkvalitativ metallegotillverkning och arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Vi har ett starkt fokus på noggrannhet och leveranssäkerhet. Korta ledtider är vår styrka.
Som familjeföretag vet vi att våra medarbetare är vår styrka, därför värnar vi om all personal och tror på att delaktighet och förståelse genom hela företaget skapar engagemang och glädje i vardagen. Vi växer och vår ambition är att fortsätta växa vilket gör att vi nu söker fler medarbetare.
Om rollen
Som CNC-tekniker hos oss kommer du att:
Ställa, programmera och köra CNC-maskiner.
Arbeta med ritningsläsning och kvalitetskontroll av färdiga detaljer.
Bidra till kontinuerliga förbättringar av våra processer.
Samarbeta med ett litet och engagerat team där alla har en viktig roll.
Tjänsten
Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till dagtid. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning i sex månader.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete med CNC-maskiner, programmering och justering.
Goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik.
Ett noggrant, lösningsorienterat och kvalitetsmedvetet arbetssätt.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av Fanuc- eller Mitsubishi-styrsystem är meriterande.
Truckkörkort är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är en lagspelare med ett genuint intresse för teknik och maskinbearbetning, samt att du är drivande och självständigt kan färdigställa arbetsuppgifter. Du är systematisk och noggrann i ditt arbetssätt.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta i en trivsam arbetsmiljö där din insats gör skillnad.
Utveckla dina kunskaper i en bransch som ständigt förnyas.
Ha frihet under ansvar och vara en del av ett företag med korta beslutsvägar.
Arbetsplatsens adress
Sventorp Rävstorp 4
549 99 SkövdeSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till info@jmekab.se
senast 2025-05-31. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss:
Telefon: Malin 0763183522 eller John-Erik 0704336084
Mejl: malin@jmekab.se
eller je@jmekab.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
