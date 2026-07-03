CNC-tekniker - Programmering, ställ och körning
NN Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Nyköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Nyköping
2026-07-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
CNC-tekniker sökes till vår kund!
Är du en erfaren CNC-tekniker som trivs i en modern produktionsmiljö där kvalitet, precision och teknik står i fokus? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vi söker nu en engagerad CNC-tekniker till vår kund. Här får du arbeta med avancerad bearbetning där du ansvarar för hela processen – från programmering och maskininställning till färdig detalj.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Programmering av CNC-maskiner utifrån ritningar och produktionsunderlag.
• Rigga, ställa in och köra CNC-maskiner för olika typer av detaljer.
• Hantera styrsystem heidehein, okuma bl.a.
• Säkerställa att produktionen håller hög kvalitet genom kontinuerliga mätningar och kvalitetskontroller.
• Byta verktyg samt justera och optimera maskinernas inställningar för bästa möjliga resultat.
• Identifiera och åtgärda enklare driftstörningar samt utföra grundläggande underhåll.
• Dokumentera utfört arbete och rapportera produktionsdata enligt gällande rutiner.Profil
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett stort engagemang. Du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och har ett naturligt fokus på kvalitet i allt du gör.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av programmering, riggning, ställning och körning av CNC-maskiner.
• Har god vana av att läsa ritningar och förstå tekniska underlag.
• Är noggrann och kvalitetsmedveten med ett öga för detaljer.
• Är lösningsorienterad och trivs med att analysera och lösa tekniska utmaningar.
• Tar ansvar för ditt arbete och bidrar till en positiv laganda.
• Har ett genuint teknikintresse och en vilja att ständigt utvecklas.Om företaget
Hos vår kund får du möjligheten att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med god sammanhållning och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som CNC-tekniker är en direkt rekrytering där du blir anställd av vår kund.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
9992405