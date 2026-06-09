CNC-operatörer till Ljusdal

OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Ljusdal
2026-06-09


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Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Södra Norrland AB i Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs, Sundsvall eller i hela Sverige

Nu söker vi CNC-operatörer till Ljusdalsområdet.

Publiceringsdatum
2026-06-09

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad CNC-operatör med yrkeserfarenhet inom skärande maskinbearbetning samt goda kunskaper i ritningsläsning och mätteknik. Meriterande om du är van att programmera och köra Okuma, DMG-Mori och Mazak maskiner. Som person är du driven, engagerad och nytänkande samtidigt som du är kvalitetsmedveten, strukturerad och noggrann. Du är van att fatta egna beslut och att lösa problem på plats. Du är prestigelös, har lätt för att samarbeta med andra och har en god kommunikativ förmåga. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad
Heltid
Arbetstid och lön
Skift kan förekomma. Fast lön
Övrig information
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Oscar Jonsson på
072-142 88 25 eller oscar.jonsson@onepartnergroup.se (mailto:oscar.jonsson@onepartnergroup.se). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Södra Norrland AB (org.nr 559093-7537), https://www.onepartnergroup.se/
827 33  LJUSDAL

Kontakt
Konsultchef / Partner
Oscar Jonsson
oscar.jonsson@onepartnergroup.se
+46721428825

Jobbnummer
9955635

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