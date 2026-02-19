CNC-operatörer till kund i Sandviken
2026-02-19
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Till vår kund i Sandviken söker vi nu CNC-operatörer med olika erfarenheter och bakgrund. Vi söker dig som är nyutbildad CNC-operatör och vill inleda din karriär eller dig som har erfarenhet inom området och vill ta nästa steg.
Som CNC-operatör blir du en viktig del av produktionsflödet, där du ansvarar för att köra och övervaka CNC-maskiner samt utföra ställ, justeringar och enklare programmering. Du arbetar noggrant för att säkerställa kvalitet av tillverkade produkter. Truckkörning kan förekomma som en del av arbetet.
Arbetstiderna kan variera och flexibilitet för skiftgång krävs.Profil
Vi tror att du som söker förstår vikten av kvalitét och gillar att bidra till arbetsplatsen oavsett om det handlar att nå uppsatta mål, bidra till en bättre arbetsmiljö eller en god stämning i teamet. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med teoretisk problemlösning.
Vi söker dig som har utbildning eller erfarenhet som CNC-operatör. Du har kunskap i ritningsläsning, mätteknik och vi ser gärna att du har erfarenhet av programmering. Truckkort är meriterande men inget krav.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-05. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda Jonsson på eller tilda.jonsson@clwork.se
