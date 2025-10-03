CNC-operatörer till kund i Sandviken
2025-10-03
Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Sandviken
Hej! Det är vi som Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Till en kund i Sandviken söker vi nu CNC-operatörer med olika erfarenheter och bakgrund. Vi söker dig som har en CNC-utbildning och vill inleda din karriär men även dig som har erfarenhet som operatör och vill ta nästa steg i din karriär eller utforska vilka andra möjligheter som finns på arbetsmarknaden.
Arbetsuppgifterna som CNC-operatör kan variera beroende på avdelning. Oavsett spelar du en viktig roll i kundens produktionsprocess. Arbetsuppgifter som förekommer är exempelvis ställning och programmering av CNC-maskiner samt ritningsläsning och kvalitetskontroller av tillverkade produkter. Truckkörning kan förekomma i dina arbetsuppgifter.
Arbetstiderna kan variera och flexibilitet för skiftgång krävs.Profil
Vi tror att du som söker förstår vikten av kvalitét och gillar att bidra till arbetsplatsen oavsett om det handlar att nå uppsatta mål, bidra till en bättre arbetsmiljö eller en god stämning i teamet. Du trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med teoretisk problemlösning.
Vi söker dig som har en utbildning inom CNC och har du arbetslivserfarenhet som operatör är det meriterande. Du har kunskap i ritningsläsning, mätteknik och vi ser gärna att du har erfarenhet av programmering. Berätta gärna i din ansökan vilken typ av maskiner och styrsystem du har erfarenhet av. Truckkort är meriterande men inget krav.Så ansöker du
Känns det här som nästa steg i karriären för dig? Vad kul! Då vill vi gärna att du skickar in din ansökan på vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Om du har några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Tilda Jonsson på eller tilda.jonsson@clwork.se
