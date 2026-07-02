CNC-operatörer till kund i Linköping
Skill Kompetenspartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-07-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om företaget Skill är ett av Östergötlands största rekryterings- och bemanningsföretag. Genom vårt breda kontaktnät i Linköping skapar vi goda möjligheter för dig att hitta rätt uppdrag inom CNC och industrin. Vi är stolta över att vara en seriös aktör och erbjuder trygga anställningsvillkor, med kollektivavtal och förmåner såsom friskvårdsbidrag.
Vi på Skill samarbetar med flera kunder i Linköpingsområdet som kontinuerligt söker kompetens inom CNC. Har du tidigare erfarenhet eller utbildning inom CNC? - Då kan det vara dig vi söker!
Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag, men innefattar vanligtvis arbete med CNC-styrda maskiner, ritningsläsning, mätning samt kvalitetssäkring. Du kommer att arbeta i en produktionsmiljö där samarbete, struktur och ständiga förbättringar är centrala, ofta i team med gemensamma mål och etablerade arbetssätt.
I rollen ingår bland annat att köra och övervaka CNC-styrda fräs- eller svarvmaskiner, vanligtvis med Siemens styrsystem. Du ansvarar för att säkerställa att rätt jobb och verktyg finns tillgängliga i produktionen, samt att utföra kvalitetskontroller av tillverkade detaljer och dagligt underhåll av maskinerna. Rollen innebär även löpande kontakt med närliggande avdelningar för att hantera eventuella problem och bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Vi berättar självklart mer om respektive uppdrag och företag för de kandidater som går vidare i processen.
Arbetstiderna kan variera och förekommer ofta i olika former av skiftarbete, beroende på verksamhetens behov.
Din profil Krav för tjänsten:
Teknisk utbildning eller industriell erfarenhet som CNC-operatör.
Kunskap i ritningsläsning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Goda datorkunskaper.
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av maskinhantering, bearbetning och precisionsteknik.
Erfarenhet av egenkontroll.
Kunskap i affärssystemet IFS
Med varierande arbetsuppgifter som tjänsten innebär krävs det att du som person är flexibel, engagerad och prestigelös. Du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har en god kommunikativ förmåga då arbetet innefattar kontinuerlig kontakt med olika kollegor.
Ansökningsförfarande Detta är ett konsultuppdrag initialt om 6 månader med chans till förlängning eller direkt anställning hos kund efter en tids inhyrning. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Hanna Sjöström, hanna.sjostrom@skill.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-HS1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7812127-2081554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9988481