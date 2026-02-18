CNC-operatörer till kommande uppdrag

Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Fagersta
2026-02-18


Publiceringsdatum
2026-02-18

Om tjänsten
Vi på Adecco söker nu CNC-operatörer inför kommande uppdrag i Fagerstaområdet.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco och uthyrd till kund.
Skiftarbete kan förekomma.

Om dig
Vi söker dig som har utbildning och/eller längre erfarenhet som CNC-operatör och som känner dig trygg i att arbeta med hela produktionsprocessen - från ritning till färdig produkt. Vi söker både svarvare och fräsare med vana från stycketillverkning.
Vi ser att du är noggrann, flexibel, har goda tekniska kunskaper och trivs i produktionsmiljö. Du trivs bra att arbeta självständigt såväl som i grupp.
Truck och traverskort samt erfarenhet av programmering är meriterande. B-körkort är ett krav.
Viktigt för tjänsten att du behärskar svenska i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:

Linnéa Strandh via linnea.strandh@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Linnea Strandh
Linnea.Strandh@adecco.se

Jobbnummer
9749312

