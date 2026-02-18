CNC-operatörer till kommande uppdrag
2026-02-18
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Vi på Adecco söker nu CNC-operatörer inför kommande uppdrag i Fagerstaområdet.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Adecco och uthyrd till kund.
Skiftarbete kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har utbildning och/eller längre erfarenhet som CNC-operatör och som känner dig trygg i att arbeta med hela produktionsprocessen - från ritning till färdig produkt. Vi söker både svarvare och fräsare med vana från stycketillverkning.
Vi ser att du är noggrann, flexibel, har goda tekniska kunskaper och trivs i produktionsmiljö. Du trivs bra att arbeta självständigt såväl som i grupp.
Truck och traverskort samt erfarenhet av programmering är meriterande. B-körkort är ett krav.
Viktigt för tjänsten att du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Linnéa Strandh via linnea.strandh@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
