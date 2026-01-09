CNC-operatörer till Eket sökes!
OM TJÄNSTEN
Dina arbetsuppgifter kommer främst vara:
* Övervakning och kvalitetskontroll av maskiner
* Ritningsläsning
* Påfyllning av material
* Svarvning
* Fräsning
Som CNC-operatör kommer du ingå i ett större produktionsteam där ni tillsammans har ett viktigt uppdrag att säkerställa en effektiv drift av hög kvalitet. Hos kunden kommer du mötas av en maskinpark med stor flexibilitet och stor blandning av såväl manuella som styrda maskiner.
Du kommer att bli anställd av ett bemanningsföretag med goda möjligheter att bli övertagen av kunden.
VEM ÄR DU?
Vi letar efter dig som är självgående, kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbetsätt. Med rätt inställning och en vilja att lära finns det goda utvecklingsmöjligheter efter som kunden gärna kompetensutvecklar sin personal.
* Avslutad CNC-operatörs utbildning eller motsvarande.
* Några års erfarenhet av att arbetat som CNC-operatör.
* Erfarenhet av ritningsläsning och mätningsteknik.
* Goda kunskaper i svenska såväl tal som skrift.
START OCH ARBETSTID
* Start: Omgående enligt överenskommelse
* Tjänsten är Heltid
* Arbetstider: Mån-tors 06.45-15.30 och Fre 06.45- 13.00.
KRAV FÖR TJÄNSTEN
* Avslutad CNC-operatörs utbildning eller motsvarande
* Några års erfarenhet av att arbetat som CNC-operatör eller motsvarande
* Erfarenhet av ritningsläsning och mätningsteknik
* Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
* B-körkort
STÄMMER OVANSTÅENDE BRA IN PÅ DIN PROFIL?
ANSÖK REDAN IDAG!
Är du CNC operatören vi söker ? Skicka in din ansökan snarast då vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågar är du välkommen att kontakta ansvarig kontaktperson.
workfind är ett nytänkande rekryterings- och matchningsföretag där fokuset ligger på vårt nätverk. Vårt breda nätverk av arbetsgivare i kombination med vår kandidatbank gör att vi dagligen lyckas hjälpa arbetssökande att komma vidare i deras karriär.
På workfind jobbar grymma människor som har gedigen erfarenhet av rekrytering. Vi brinner för att få företag och sökande att hitta varandra och hjälpa varandra att utvecklas.
