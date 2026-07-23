CNC-operatörer / Ställare
NN Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Oxelösund Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Oxelösund
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
CNC-operatörer och ställare sökes till vår kund i Oxelösund!
Är du en erfaren CNC-operatör eller ställare som trivs i en modern produktionsmiljö där precision, kvalitet och teknisk kompetens står i centrum? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Vi söker nu engagerade och kunniga CNC-operatörer och ställare till vår kund. I rollen får du arbeta med moderna CNC-maskiner och ansvara för att produktionen fungerar effektivt – från förberedelse och inställning till färdigbearbetade detaljer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ställa och rigga CNC-maskiner inför produktion.
Köra och övervaka maskiner under bearbetning.
Arbeta utifrån ritningar, instruktioner och produktionsunderlag.
Hantera och justera maskinernas inställningar för att säkerställa en effektiv produktion.
Arbeta med styrsystem som exempelvis Heidenhain och Okuma.
Genomföra löpande mätningar och kvalitetskontroller för att säkerställa att detaljerna håller rätt mått och toleranser.
Utföra verktygsbyten och optimera skärdata vid behov.
Identifiera och hantera enklare driftstörningar samt utföra grundläggande underhåll.
Dokumentera produktionen och rapportera enligt gällande rutiner.
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och har erfarenhet av att ställa, rigga och köra CNC-maskiner. Du arbetar självständigt, tar ansvar för ditt arbete och har ett naturligt fokus på kvalitet.
Har du även erfarenhet av CNC-programmering är det meriterande.Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet, ansvar och kvalitet är en självklar del av arbetet. Du är en person som tar initiativ, arbetar strukturerat och ser till att produktionen håller en hög och jämn nivå.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av att ställa, rigga och köra CNC-maskiner.
Har god förståelse för ritningsläsning och tekniska instruktioner.
Är noggrann och kvalitetsmedveten med ett öga för detaljer.
Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för maskin och produktion.
Har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan hantera enklare tekniska utmaningar.
Har erfarenhet av styrsystem, exempelvis Heidenhain och/eller Okuma.
Är en engagerad lagspelare som bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Har en vilja att utvecklas och fortsätta bygga på din kompetens inom CNC och produktion.
Erfarenhet av CNC-programmering är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt erfarenhet, engagemang och vilja att utvecklas i rollen.Om företaget
Hos vår kund får du möjligheten att arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och utveckling står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team med god sammanhållning och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.Om företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som CNC-tekniker är en direkt rekrytering där du blir anställd av vår kund.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
10010351