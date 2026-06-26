CNC-operatörer sökes till kund i Essunga-området
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Essunga Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Essunga
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Essunga
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Ale
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Är du en noggrann och driven CNC-operatör som vill utvecklas i ett stabilt företag? Här får du möjlighet att växa i din yrkesroll och arbeta i en tekniskt avancerad miljö.Om tjänsten
Som CNC-operatör ansvarar du för att förbereda och övervaka fleroperationsmaskiner under produktion samt genomföra enklare justeringar i program vid behov. Det innebär att du självständigt kommer att ställa, byta verktyg, mäta och göra justeringar för att uppfylla ritningskrav. Kan du redan, eller är du villig att lära dig programmering, kan den möjligheten finnas. Rollen som CNC-operatör är flexibel då både stora och små serier förekommer.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och är motiverad till att utvecklas i din roll. På arbetsplatsen är du noggrann och värdesätter kvalitet i allt du gör. Du trivs också med att samarbeta med kollegor i en positiv arbetsmiljö. Tidigare erfarenhet av Mazak, Doosan och Okuma är meriterande. Kvalifikationer
• Utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom CNC-bearbetning
• Kunskap i ritningsläsning
• Körkort & bil
Önskad starttid: Efter överenskommelse
Arbetstider: Dagtid. 2-skift kan förekomma.
Det finns goda möjligheter till övergång till kunden för rätt person.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
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LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Amanda Mickelsson amanda.mickelsson@ikett.com Jobbnummer
9980791