CNC-operatörer sökes i Kil och Karlstad

Gillar du att arbeta med teknik och vill fortsätta utvecklas som CNC-operatör? Vi söker nu engagerade medarbetare till våra kunder i Kil och Karlstad. Välkommen till arbetsplatser där både samarbete och noggrannhet uppskattas!
I rollen som CNC-operatör kommer du att arbeta med tillverkning av komponenter i metall och andra material, där du ansvarar för att ställa, övervaka och köra CNC-styrda maskiner enligt ritningar och specifikationer. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat programmering, inställning och justering av maskiner, samt kvalitetskontroller och mätning av färdiga detaljer. Du förväntas arbeta självständigt men även vara en del av ett team där noggrannhet, säkerhet och kvalitet står i fokus. Ritningsläsning och mätteknik är dagliga inslag i ditt arbete. .
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstider: Dagtid / 2-skift
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, engagerad och lösningsorienterad. Du har en stark ansvarskänsla och trivs med att arbeta målinriktat, både självständigt och i samarbete med andra. Du har dessutom ett intresse för att utveckla och förbättra det dagliga arbetet.
För att lyckas i rollen som CNC-operatör via Uniflex behöver du ha en CNC-utbildning. Det är meriterande om du har några års erfarenhet som CNC-operatör samt innehar traverskort. Utöver dina yrkeserfarenheter lägger vi stor vikt vid din personlighet.
Ta chansen att börja jobba på starka företag i Värmland idag!
Välkommen med din ansökan på vår hemsida www.uniflex.se.
Ange gärna i din ansökan om du är intresserad av arbete i Kil eller Karlstad.
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess. Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.
Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Ersättning
