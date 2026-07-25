CNC-operatörer sökes
Tidamek AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Tidaholm Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Tidaholm
2026-07-25
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Tidamek AB är ett svenskt företag med över 45 års erfarenhet av precisionsbearbetning. Vi specialiserar oss på avancerad maskinbearbetning av gjutjärn, stål och aluminium och levererar innovativa, kostnadseffektiva lösningar till ledande industrikoncerner i Norden. Vi tar oss an komplexa utmaningar och erbjuder skräddarsydda lösningar för branscher som tunga fordon och industriella maskiner. Hos Tidamek kombinerar vi storbolags styrka med småföretagets flexibilitet, alltid med fokus på hög kvalitet och precision.
Som CNC-operatör hos Tidamek blir du en viktig del av vårt produktionsteam, där du bidrar med teknisk noggrannhet och laganda. Du arbetar i en miljö där kvalitet och samarbete är i fokus. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Sköta och underhålla din CNC-maskin, hålla arbetsplatsen ren och i ordning.
Läsa ritningar, utföra mätningar och säkerställa att resultat uppfyller kvalitetskrav.
Genomföra verktygsbyten och följa givna instruktioner med precision.
Identifiera och agera på avvikelser, både materiella och beteendemässiga, för att säkerställa hög kvalitet.
Komma med förbättringsförslag och bidra till genomförandet av dessa.
Samarbeta med kollegor för att nå gemensamma produktionsmål – laget framför jaget!
Rollen kräver disciplin, noggrannhet och en genuin vilja att leverera högkvalitativa resultat. Du trivs med repetitiva rutiner och värdesätter en stödjande arbetsmiljö där du kan utvecklas.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är samarbetsvillig, noggrann och engagerad i att leverera kvalitet. Du har följande egenskaper:
Kvalitetsfokuserad och disciplinerad: Du lägger stor vikt vid precision och följer rutiner för att säkerställa felfria resultat.
Samarbetsorienterad: Du trivs med att arbeta i team, hjälpa kollegor och bidra till gemensamma mål.
Analytisk och teknisk: Du är duktig på att läsa ritningar, utföra mätningar och identifiera avvikelser.
Engagerad och flitig: Du motiveras av att uppfylla produktionsmål och bidra med förbättringsförslag.
Trygg i rutiner: Du trivs i en stabil miljö med tydliga riktlinjer.
Du drivs av en professionell arbetsmiljö där du kan bygga långsiktiga relationer och utvecklas genom handledning och utbildning. Erfarenhet av CNC-bearbetning är meriterande, men din inställning och vilja att lära dig är viktigast.
Vad erbjuder vi?
En stabil och stödjande arbetsmiljö där du kan fokusera på precision och kvalitet.
Tydliga rutiner och handledning för att utvecklas som CNC-operatör.
Ett engagerat team som värdesätter samarbete och gemensamma mål.
Möjlighet att bidra med förbättringsförslag och påverka våra processer.
Är du den vi söker?
Om du är redo att ta dig an en roll där din noggrannhet och laganda gör skillnad, skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Tidamek. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@tidamek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidamek AB
(org.nr 559175-0558), http://www.tidamek.com
Västra Ringvägen 6 (visa karta
)
522 30 TIDAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionschef
Daniel Hjerpe daniel.hjerpe@tidamek.com 0703-901263 Jobbnummer
10011508