CNC-operatörer inom både svarvning och fräsning

Dala Industrisupport AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Hofors
2026-07-02


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Vill du arbeta som CNC-operatör i en verksamhet där kvalitet, precision och teknisk kompetens står i centrum? Nu söker vi CNC-operatörer inom både svarvning och fräsning till Enerco Mechpart i Hofors.
Här arbetar du med enstyckstillverkning och mindre serier, vilket ställer höga krav på noggrannhet och yrkesskicklighet. Du ansvarar själv för programmering, riggning och körning av maskiner och får en varierad roll där din kompetens verkligen gör skillnad.
Ansvarsområden
Arbeta självständigt med att ställa, rigga och programmera CNC-maskiner

Arbeta främst med enstyckstillverkning eller små serier

Läsa och tolka tekniska ritningar och tillverkningsspecifikationer

Genomföra noggranna kvalitetskontroller

Säkerställa hög precision i tillverkade komponenter

Utföra löpande underhåll av maskiner

Bidra till förbättringsarbete och utveckling av effektivare processer

Ort: Hofors
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 2-skift

Om dig
Du är en noggrann och ansvarsfull person som trivs med både självständigt arbete och samarbete inom team. Du är tekniskt nyfiken, strukturerad och har ett öga för detaljer. Hos Enerco är det viktigt att vara flexibel, engagerad och vilja utvecklas tillsammans med verksamheten.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Kvalifikationer
Har flera års erfarenhet som CNC-operatör inom svarvning och/eller fräsning

Arbetat med enstyckstillverkning eller korta serier

Har kunskap i styrsystem såsom Fanuc, Manual Guide, Heidenhain eller motsvarande

Har erfarenhet av ritningsläsning, mätteknik och kontrollmätning

Har B-körkort

Meriterande
Erfarenhet av Edgecam

Innehar truck- och traverskort (A1 och B1)

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Rekryteringen sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer frågor om tjänsten, kontakta oss på leverans@dalaindustrisupport.se
Om Enerco Mechpart
Enerco Mechpart konstruerar och tillverkar avancerade industrikomponenter i verkstäderna i Hofors. Produktionen sker med fokus på kvalitet, precision och korta leveranstider – ofta i små serier eller enstaka detaljer. Här arbetar erfarna tekniker med svarvning, fräsning, svetsning och montage. Trots att det är en mekanisk verkstad präglas arbetsmiljön av ordning, säkerhet och struktur – med moderna maskiner och höga standarder.

Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7528710-2081579".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Industrisupport AB (org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
813 91  HOFORS

Arbetsplats
Dala Industrisupport

Jobbnummer
9988499

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