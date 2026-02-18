CNC-operatör till vår kund i Värnamo!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Jönköping
2026-02-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexify bemanning & rekrytering AB i Jönköping
, Nässjö
, Vetlanda
, Göteborg
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som CNC-operatör eller som är i början av din karriär inom tillverkningsindustrin. Du är noggrann, tekniskt intresserad och trivs med att arbeta både självständigt och i team i en produktionsmiljö med högt tempo. Du har god kvalitetsmedvetenhet, följer ritningar och instruktioner samt bidrar till en effektiv och säker produktion.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till hög kvalitet och smarta tillverkningsprocesser? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I denna roll som CNC-operatör kommer du att arbeta med moderna maskiner och verktyg för att tillverka högkvalitativa komponenter enligt ritningar och specifikationer. Du ansvarar för att ställa in, övervaka och optimera maskinerna, samt att kontrollera och dokumentera produkternas kvalitet. Tjänsten innebär både självständigt arbete och samarbete med kollegor i produktionen för att säkerställa en effektiv och säker arbetsmiljö.
Det är en varierande roll där du får möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter och bidra till företagets produktionsmål.Dina arbetsuppgifter
Övervaka produktionen och säkerställa att maskinerna fungerar korrekt.
Kontrollera och mäta detaljer för att säkerställa kvalitet enligt specifikationer.
Justera maskininställningar vid behov för att optimera produktionen.
Dokumentera och rapportera produktionsdata och eventuella avvikelser.
Samarbeta med kollegor i produktionen för att säkerställa en effektiv och säker arbetsmiljö.
Bidra till kontinuerliga förbättringar av processer och arbetsmetoder.
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.KvalifikationerKörkortskrav
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Förmåga att läsa och tolka ritningar och arbetsinstruktioner.
Noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten.
Självständig men också van att samarbeta i team.
Erfarenhet av mät- och kontrollinstrument är meriterande.
Arbetstid: tre skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Vecka 12, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen.
Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7258418-1849714". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexify bemanning & rekrytering AB
(org.nr 559499-5895), https://www.jobb.nexify.nu
Vaggerydsgatan 1 (visa karta
)
553 30 JÖNKÖPING Arbetsplats
Nexify Jobbnummer
9751034