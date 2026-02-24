CNC-operatör till vår kund i Kvicksund!
Nexify bemanning & rekrytering AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Eskilstuna Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Eskilstuna
2026-02-24
Vi söker dig som har erfarenhet som CNC-operatör med särskilt god kompetens inom svarvning. Du är trygg i din yrkesroll och van att arbeta i en maskinlinje där du ansvarar för flera maskiner parallellt.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till hög kvalitet och smarta tillverkningsprocesser? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
I denna roll som CNC-operatör kommer du att arbeta med moderna fleroperationsmaskiner och svarvar för att tillverka högkvalitativa komponenter enligt ritningar och specifikationer. Du ansvarar för att ställa in, övervaka och optimera tre maskiner samtidigt - en 5-axlig Hermle fleroperationsmaskin, en 3-axlig Mori Seiki fleroperationsmaskin samt en CNC-styrd Viktor svarv - samt att kontrollera och dokumentera produkternas kvalitet.
Tjänsten innebär både självständigt arbete och nära samarbete med kollegor i produktionen för att säkerställa ett effektivt och säkert arbetsflöde. Det är en varierande roll där du får möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter och bidra direkt till företagets produktionsmålDina arbetsuppgifter
Ställa in, köra och övervaka tre maskiner samtidigt:
5-axlig Hermle fleroperationsmaskin
3-axlig Mori Seiki fleroperationsmaskin
CNC-styrd Viktor svarv
Säkerställa att komponenter tillverkas enligt ritning och specifikationer
Utföra mätningar och kvalitetskontroller, samt dokumentera resultat
Optimera maskininställningar för effektiv produktion och hög kvalitet
Utföra verktygsbyten, justeringar och enklare programmeringsändringar
Samarbeta med kollegor för att upprätthålla ett säkert och effektivt produktionsflöde
Bidra till kontinuerliga förbättringar av processer och arbetsmetoder.
Om dig:
Vi värdesätter personliga egenskaper högt och tror att rätt inställning är nyckeln till framgång. Du trivs i en snabb och dynamisk arbetsmiljö, där du alltid håller hög kvalitet och säkerhet i fokus. Engagemang, arbetsmoral och en positiv inställning är självklarheter för oss, likaså att du är en samarbetande och trevlig kollega. Vi söker en ansvarstagande och lösningsorienterad person som är redo att ta ansvar och bidra till vårt teams framgång.KvalifikationerKörkortskrav
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Flerårig erfarenhet som CNC-operatör, gärna med fokus på svarvning
Mycket god kompetens inom svarvning och fleroperationsmaskiner
Erfarenhet av att arbeta med 5-axliga och 3-axliga fleroperationsmaskiner samt CNC-svarv
Förmåga att köra och övervaka flera maskiner samtidigt
God förståelse för ritningsläsning, mätteknik och kvalitetskontroll
Förmåga att ställa in, justera och optimera maskiner för effektiv produktion
Självständig, noggrann och strukturerad med ett starkt kvalitets- och säkerhetstänk
Trivs i högt tempo och i samarbete med kollegor i produktionen
Arbetstid: två skift
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Övrigt: Du blir anställd hos oss och arbetar hos vår kund, med möjlighet till anställning direkt hos kunden efter inhyrningsperioden.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus.Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner.Förutom vårt huvudkontor finns vi även i Köping, Örebro,Nyköping, Enköping,Uppsala,Stockholm,Västerås,Jönköping, Linköping, Norrköping,Skövde,Borås, och Göteborg, vilket ger oss en stark regional närvaro och närhet till våra kunder.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag matchar vi kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår erfarenhet och vårt personliga engagemang säkerställer långsiktiga och framgångsrika samarbeten.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen.
