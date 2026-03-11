CNC-operatör till vår kund i Alvesta
2026-03-11
Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Tjänsten som CNC-operatör innefattar främst:
Verktygsbyten och maskinövervakning
Mätning och kvalitetskontroller
Ställ och justeringar samt programmering
Bearbetning och ständiga förbättringar
Möjlighet att påverka din utveckling
Avdelningen skärade bearbetning jobbar främst med små serier, så här har du en möjlighet att kontinuerligt utvecklas i rollen som CNC-operatör.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett genuint intresse för tillverkning och produktion inom bearbetning.
Du som söker innehar både CNC-utbildning och gärna praktisk erfarenhet som operatör/ställare. Har du erfarenhet av att ha arbetat med hanteringsrobotar från Yaskawa och UR (univesel robots) är detta meriterande.
Vi ser även att du har viss erfarenhet av programmering och är van att arbeta lösningsorienterat i nära samarbete med dina kollegor. Du är noggrann i ditt arbete och drivs av att alltid leverera hög kvalitet.
Du trivs i produktionsmiljön och har nyfikenheten och viljan att ständigt vilja lära dig och utvecklas på arbetet.
Som person är du en god lagspelare och en trevlig kollega som lägger stort engagemang i ditt arbete.
Du kan arbeta självständigt men trivs också i samarbete med andra.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se
eller 072-644 79 55 eller Emilia Sällberg på emilia.sallberg@eterni.se
eller 073-518 56 54
Plats: Alvesta
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
342 95 ALVESTA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9790514