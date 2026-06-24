CNC-operatör till Thomsen Mekaniska AB
Thomsen Mekaniska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vänersborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Vänersborg
2026-06-24
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thomsen Mekaniska AB i Vänersborg
CNC-operatör till Thomsen Mekaniska — en verkstad du vill jobba i!
Är du en skicklig svarvare eller fräsare som
tröttnat på storföretagens skiftgång? Hos oss i
Brålanda blir du en av våra viktigaste
nyckelpersoner. Vi är en mindre, toppmodern
verkstad med full orderbok, korta beslutsvägar
och ett tight team som har roligt ihop.
Maskiner och teknik i högsta klass
Vi har investerat i moderna verktygsmaskiner som gör jobbet roligt.
Du programmerar i Mastercam (Fanuc/Siemens) och kör allt från enstycken till serier.
I vår ljusa hall renoverad 2021, med 20 grader året runt, jobbar du bland annat med:
En 5-axlig Biglia Smart Turn millturn med robotmatning
Moderna fleroperationsmaskiner från DMG och Mori Seiki
Egen CMM-maskin (Aberlink) för mätning och kvalitetssäkring
Vem söker vi?
Du är en noggrann yrkesperson med erfarenhet
av CNC-svarvning eller fräsning. Du gillar att lösa
problem på egen hand, men är framför allt en
schysst lagspelare. Har du rätt inställning och vill
utvecklas? Då löser vi resten tillsammans.
Det bästa med att jobba hos oss:
Grym helgkänsla Mån–tors 06:30–16:00, men på fredagar stänger vi redan 13:00!
Toppmodern arbetsmiljö: Rent, ljust, ergonomiskt och alltid 20 grader varmt.
Förmåner i vardagen: Fri parkering precis utanför dörren och gratis elbilsladdning under arbetstid.
Smidig pendling: Noll stadsstress och bara ca 20–30 minuters bilresa från Vänersborg, Trollhättan och Mellerud.
Så söker du tjänsten
Låter detta som nästa steg i din karriär? Då vill vi gärna veta mer om dig!
Urvalet sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker genom att maila till m@thomsenmekaniska.se
bifoga:
Ett uppdaterat CV (som tydligt beskriver din arbetslivserfarenhet och utbildning).
Ett personligt brev (där du kort beskriver varför du är rätt person för just den här rollen). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: m@thomsenmekaniska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomsen Mekaniska AB
(org.nr 556901-6594)
Mollbergsvägen 1A (visa karta
)
464 62 BRÅLANDA Kontakt
Michael Thomsen m@thomsenmekaniska.se 0703967169 Jobbnummer
9977772