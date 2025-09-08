CNC-operatör till Nordic Polytech Group i Trelleborg
2025-09-08
Vill du arbeta i en modern produktion med avancerade plastkomponenter och samtidigt vara med i ett tryggt och växande företag som tror på framtiden? Då ska du söka denna tjänst!
Som CNC-operatör hos Nordic Polytech Group kommer du huvudsakligen arbeta med CNC-maskiner och tillverkning utifrån färdiga underlag såsom tillverkningsorder, ställdatablad och program.
Nordic Polytech Group producerar många olika högkvalitativa komponenter, vilket gör att noggrannhet och känsla för kvalitet blir en central del av ditt arbete. Du kommer att få arbeta i en modern och fräsch maskinpark med avancerad teknik. Hos Nordic Polytech Group kommer du få arbeta med engagerade kollegor och du kommer få möjlighet att få utvecklas i din roll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som påbörjas med en provanställning. Start sker efter överenskommelse. Du kommer arbeta måndag-fredag.
Om dig
Du har antingen en utbildning inom CNC eller tidigare arbetat som CNC-operatör(svarv) i tillverkning/produktion. Du har god kunskap i ritningsläsning, mätteknik samt det svenska språket i både tal och skrift.
För att trivas i rollen tror vi att du är en positiv och flexibel person som gillar problemlösning och teknik. Du är beslutsam, noggrann och samarbetsvillig, och du har lätt för att kommunicera med kollegor.
Om Nordic Polytech Group
Nordic Polytech Group är Nordens ledande leverantör av CNC-bearbetade hightech-komponenter i plast. Med högteknisk kompetens, modern maskinpark och lång erfarenhet hjälper vi våra kunder hela vägen - från idé till färdig detalj. Våra kunder finns inom branscher med högt ställda krav, där kvalitet, precision och innovationsförmåga är avgörande.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Nordic Polytech Group med Adecco.
Cecilia Danlaren via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning

Fast lön
