Cnc-Operatör Till Mvusab

Dala Industrisupport AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Smedjebacken
2026-06-08


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Publiceringsdatum
2026-06-08

Om tjänsten
Vi söker skickliga CNC-operatörer till MVUSAB i Smedjebacken, med inriktning mot både fräsning och svarvning. I rollen kommer du att arbeta med modern CNC-utrustning i en varierad produktion där kvalitet, precision och säkerhet står i fokus. Du blir en viktig del av ett kompetent team där yrkesskicklighet, ansvarstagande och samarbete värderas högt.
Ansvarsområden
Självständigt ställa och köra CNC-styrda fräs- och/eller svarvmaskiner

Kontrollmäta och kvalitetssäkra tillverkade detaljer

Bidra till ett strukturerat och rent arbetsflöde

Ort: Smedjebacken
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid - Skift kan förekomma
Om dig
Vi ser dig som en självgående CNC-operatör med ett tekniskt öga och ett sinne för problemlösning. Du trivs i en miljö där struktur, kvalitet och samarbete är i fokus. Du är noggrann, har lätt för att samarbeta och tar dig an varierande arbetsuppgifter med en positiv inställning.
Kvalifikationer
Erfarenhet av CNC-fräsning och/eller CNC-svarvning

God vana vid att läsa ritningar och arbeta med mätteknik

Förmåga att jobba självständigt och ta ansvar

Körkort

Svenska flytande i tal och skrift

Meriterande
Kunskaper i Heidenhain, Mazatrol eller Fanuc-styrsystem

Erfarenhet av fleroperationsmaskiner

Industriteknisk utbildning eller motsvarande

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Företaget
MVUSAB (Morgårdshammars Verkstäder) är ett verkstadsföretag i Smedjebacken med över 150 års industriell tradition. De är specialiserade på tillverkning, svetsning och montering av tunga och avancerade stålkonstruktioner, inklusive dammluckor, stålnoder för höga byggnader, gruvmaskiner och värmeväxlare för pappersindustrin.
Företaget har cirka 115 anställda och är känt för sin höga kompetens inom mekanisk tillverkning, även i omfattande projekt. De arbetar med både manuella och CNC-styrda maskiner och erbjuder service, underhåll och tillverkning i material som svart och rostfritt stål, aluminium och koppar.
MVUSAB är en del av Enerco Group AB sedan januari 2021. De har en verkstadsyta på 17 000 kvadratmeter och fokuserar på små serier och enstyckstillverkning, där varje uppdrag kräver noggrannhet och expertis.

Om företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7276722-2041280".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dala Industrisupport AB (org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Industrivägen 10 (visa karta)
777 34  SMEDJEBACKEN

Arbetsplats
Dala Industrisupport

Jobbnummer
9952406

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