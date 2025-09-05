CNC-operatör till metallindustri i Uddevalla!
2025-09-05
Vill du ta dig an nya utmaningar som CNC-operatör och vara en del av ett drivande team i en platt organisation med snabba beslut? Vill du arbeta med avancerade maskiner och verktyg för att producera högkvalitativa komponenter och vara avgörande för att säkerställa precision och effektivitet i produktion? Sök tjänsten som CNC-operatör i Uddevalla redan idag!
Om rollen som CNC-operatör
Som CNC-operatör kommer arbeta med datorstyrda CNC-maskiner för att producera precisionskomponenter utifrån ritningar och krav. Du kommer arbeta både med fräs och svarv, där ditt huvudsakliga syfte är arbeta övergripande med CNC-maskinerna genom hela processen. Du kommer få utföra regelbundna maskinunderhåll och säkerställa att produktionsmålen uppfylls effektivt och noggrant. Du kommer arbeta med olika maskiner, material och verktygshållare. Produkterna är allt från 5x5 mm till 400x400mm.
Arbetet sker i skift där du kommer att ibland jobba själv och ibland med flera. Det är en platt organisation med nära till beslut. Teamet är blandat junior och seniora vilket gör att du får den stöttning som behövs för att kunna komma in i arbetet.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
• Övervaka CNC-maskinerna under tillverkningsprocessen.
• Ladda material. Oftast är det stål men ibland plastmaterial, brons och aluminium.
• Rigga verktygshållare utifrån produkt, maskin och situation.
• Ställa in mätdon och genomföra kontroll så produkterna är inom toleransområde.
• Kontrollera kvalitet på färdiga produkter för att sedan skicka vidare till nästa maskin eller in på lagret.
• Administration och registrering.
• Omställningar (ungefär varannan dag)
För att axla rollen som CNC-operatör behöver du ha en förståelse för att du är en del av produktionen. Du ska känna dig trygg med att planera ditt arbete och kunna hålla produktivitetstempot genom att hålla i gång flera maskiner samtidigt. Utöver det kommer du även kontrollera färdiga produkter för att säkerställa de har rätt mått. Som CNC-operatör har du ett varierande arbete där omställning görs i nästan alla maskiner. Du har även möjlighet att få lära dig flera olika maskiner.
I rollen som CNC-operatör söker vi dig som har
Skallkrav
• Arbetserfarenhet CNC-operatör, gärna industri och stål.
• Erfarenhet inom industri.
• Svenska, flytande i tal & skrift
• Grundläggande mattekunskaper.
• Kunskap om ritningslära.
Meriterande
• Färdig gymnasieexamen eller YH som är relevant för CNC-operatör.
• B-körkort, AM-körkort eller truckkort.
• Engelska, kommunicera och ta information i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt på din personlighet. Du behöver vara inlyssnande, effektiv och ha ett proaktivt driv. Alla maskiner är unika på sitt sätt vilket innebär att du behöver ha en god inlärningsförmåga för att kunna utföra ditt arbete på bästa sätt.
Om KP Components AB
KP Components AB i Uddevalla specialiserar sig på CNC-bearbetning inom metallindustrin. Sedan 15 år tillbaka har de specialiserat sig på helt automatiserad bearbetning av komplexa detaljer. Detta gör dem till marknadsledare inom komplex automatiserad bearbetning och underleveransarbete. KP Components tillverkar och bearbetar helt automatiserade komponenter för alla typer av låg- och höglegerat stål samt metallgjutningar.
De specialiserar sig på tillverkning av skräddarsydda komponenter och produkter för olika industrier, ex: hydraulik, process, marin, energi och transport. Deras verksamhet omfattar design, tillverkning och montering av högkvalitativa metallkomponenter och kompletta system. Genom att använda avancerad teknik och moderna produktionsmetoder levererar de skräddarsydda lösningar som möter sina kunders specifika behov och krav.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos KP Components.
Rekryteringsprocess
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos KP Components.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Enl. ö.k
Omfattning: Heltid, skift.
Arbetstid: 2-skift, 06-14 eller 14-22 (mån-tors) och 12-20 (fredagar)
Ort: Uddevalla
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
