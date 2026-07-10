CNC-operatör till kund inom tillverkningsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Piteå Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Piteå
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Piteå
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Nu söker vi en CNC-operatör till vår kund i Piteå med start i höst. Tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!
Ute hos vår kund i Öjebyn samarbetar du med dina kollegor i produktionen där noggrannhet, ansvar och en stark känsla för kvalitet är avgörande. Arbetsuppgifterna består bland annat av att ställa in, övervaka, underhålla och felsöka maskiner, samt att säkerställa produktkvalitet genom att identifiera och åtgärda eventuella avvikelser. Traverskörning är också en del av arbetsuppgifterna.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders provanställning, men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Arbetstiderna är förlagda på skiftgång. I huvudsak 3-skift, 4-skift eller 5-skift. Dagtid kan även förekomma under upplärningsperioden.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och har ett genuint intresse för industrin. Du trivs med att arbeta mot gemensamma mål, men har också förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt med struktur och noggrannhet. God samarbetsförmåga och kommunikativa färdigheter värderas högt, liksom din vilja att utvecklas och lära nytt.
Vi ser väldigt positivt på om du har tidigare erfarenhet inom kap, fog eller svarv. Det är även meriterande om du redan har traverskort, truckkort och SSG.
kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom produktion/industri.
God samarbetsförmåga och säkerhetstänk.
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift.
Utbildning inom CNC eller likvärdigt område, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Är du intresserad?
Då ska du ansöka så snart som möjligt, du söker tjänsten genom att registrera dig på vår hemsida via formuläret/länken nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Urval och intervjuer sker först v.32. Uppdragsstart är planerad i september efter semesterperioden. Detta innebär att återkopplingstiden kan vara längre än normalt. Vi tackar för din förståelse och ser fram emot din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via ACCSVERIGE@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Om ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Som första steg i rekryteringsprocessen använder vi en automatisk videointervju där du får möjlighet att presentera dig själv och berätta om din arbetsbakgrund.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 38 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9999257