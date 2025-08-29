CNC-operatör till kund i Varberg!
2025-08-29
Företagsinfo lämnas ut längre fram i processen!
Tjänstebeskrivning
Vi på Nearyou söker nu en erfaren CNC-operatör inom fräs och svarv till vår kund i Varberg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att kunna köra självständigt en 5-axlig DMG-maskin med Siemens styrning. Man ska även kunna mäta och kontrollera detaljerna man kör. Detta är en heltidstjänst samt förekommer skiftarbete.
Dagskift: Mån-Fre, 05:30-14:00, rast 09:30-10:00
Kvällsskift: Mån-Tors, ledig fredagar: 13:45-23:15, rast 18:00-18:30Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att man flerårig erfarenhet av att köra 5-axliga fräsar. Egenskaper som är meriterande för tjänsten är att du är uppmärksam, noggrann, tekniskt intresserad samt lyhörd. Viktigt är att du kan samarbeta och är en god lagspelare men även att du är självständig och kan arbeta på egen hand. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter.
Känner du igen dig då är du varmt välkommen att ansöka redan idag!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
