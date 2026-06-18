CNC-operatör till kund i Finspång!
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Finspång Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Finspång
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker nu en CNC-operatör till en av våra kunder i Finspång!
I arbetsrollen kommer du få arbeta med företagets senaste DMG-maskiner, där du blir en viktig del av tillverkningsteamet!
Dina arbetsuppgifter kommer inkludera ladda och rigga maskin/verktyg, inkörning och anpassning av nya program samt övervakning av bearbetingsprocessen. Du kommer även att arbeta med mätning/probning i maskin samt kvalitetskontroller av bearbetade detaljer.
Start för tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till ett 4-veckors roterande schema med 12-timmarspass där du arbetar i snitt 36 timmar per vecka, där arbetstiden är 07.00 - 19.00 / 19.00 - 07.00
Uppdraget innebär en inledande anställning hos Ikett, med chans att eventuellt leda till en anställning på företaget. Om företagetProfil
Vi söker dig som har:
• Minst några års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom CNC styrda maskiner.
• Utbildning inom industriteknik/verkstadsteknik med CNC-inriktning
• Mycket goda kunskaper inom ritningsläsning.
• Goda datakunskaper.
Vi ser även att du är:
• Kvalitetsmedveten, mån om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete.
• Ansvarstagande, självgående och inneha tekniskt intresse.
• En lagspelare med ödmjukhet, flexibilitet och hänsynsfullt bemötande både mot medarbetare och kund.
• Arbetar strukturerat samt har en god känsla för kommunikation och samarbete.
Truck- och traverskort är meriterande.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Izabella Malmén izabella.malmen@ikett.com Jobbnummer
9970105