CNC-Operatör till kund i Fåglum sökes omgående
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Essunga Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Essunga
2025-09-16
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Essunga
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Ale
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker en erfaren CNC-operatör.Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga ansvar kommer att vara CNC-bearbetning i fleroperationsmaskiner. Erfarenhet av denna typ av maskiner är ett krav. Du kommer att ställa in, byta verktyg och göra justeringar i programmet. Det är inget krav att du kan programmera självständigt. Vår kund arbetar med många olika detaljer i serier av varierande storlekar, allt från enstyck till större serier. Maskinerna är från Mazak, Okuma och SMT. Erfarenhet av dessa maskiner är meriterande.Kvalifikationer
• Utbildning och arbetslivserfarenhet inom CNC-bearbetning.
• Erfarenhet av bearbetning i fleroperationsmaskiner.
• Kunskap i ritningsläsning.
• Körkort & bil
Truckkort och erfarenhet av programmering är meriterande.
Önskad starttid: Omgående.
Arbetstider: Dag- eller kvällstid.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar så skicka in din ansökan så snart du kan.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "19780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9511489