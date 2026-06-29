CNC-operatör till Elitkomposit AB i Uddevalla
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uddevalla Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Uddevalla
2026-06-29
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CNC-operatör – långt ifrån traditionell CNC! Arbeta med avancerade kompositer och problemlösning i ett familjärt företag med stora utvecklingsmöjligheter.
Vill du arbeta med något helt annat än traditionell CNC-bearbetning? Elitkomposit AB söker nu en CNC-operatör till en verksamhet där avancerade kompositmaterial, variation och problemlösning står i centrum. Du arbetar genom hela tillverkningsprocessen – från verktyg och fixturer till bearbetning, efterarbete och färdig detalj. Det innebär att du är delaktig från start till mål och får en bred och varierad roll.Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör ansvarar du för hela tillverkningsprocessen och arbetar med avancerad bearbetning av kompositmaterial där precision och problemlösning är en central del av vardagen. Du arbetar med bearbetning av avancerade kompositdetaljer, men rollen innefattar även framtagning av verktyg, fixturer och formar samt riggning och beredning av maskiner för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Vidare ingår mätning, kvalitetskontroll och dokumentation som en naturlig del av arbetet för att säkerställa hög precision genom hela processen. Programmering och arbete sker i Tebis.
Vidare i rollen som CNC-operatör kommer du:
Ansvara för hela tillverkningsprocessen
Arbeta med avancerad bearbetning av kompositmaterial
Ta fram verktyg, fixturer och formar
Arbeta med riggning och beredning
Utföra mätning, kvalitetskontroll och dokumentation
Arbeta i Tebis CAD / CAM
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har några års erfarenhet inom CNC-bearbetning och vill fortsätta utvecklas tekniskt i en roll med avancerade material och varierande arbetsuppgifter.
Som person har du ett starkt tekniskt intresse och brinner för problemlösning. Du är praktiskt lagd och har en god förståelse för både detaljer och helhet i produktionsflödet samt har lätt för att omsätta idéer till verklighet i produktionen. Vidare tror vi att du är strukturerad, noggrann och arbetar effektivt även när tempot varierar.
Viktigt för tjänsten:
Industriell eller verkstadsteknisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet
Flerårig erfarenhet av CNC-bearbetning
Erfarenhet av ritningsläsning, mätteknik och CAM-programmering
Erfarenhet av dokumentation och kvalitetssäkring
Erfarenhet av produktionsteknik eller verktygstillverkning är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är en direktrekrytering där du blir anställd hos Elitkomposit AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Carina Johansson på carina.johansson@eterni.se
eller 073-861 72 31 Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Plats: Uddevalla
Start: Omgående
Arbetstider: Måndag–fredag kontorstider Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
451 50 UDDEVALLA Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9982429