CNC-operatör till Elitkomposit AB i Uddevalla

Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Uddevalla
2026-06-29


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CNC-operatör – långt ifrån traditionell CNC! Arbeta med avancerade kompositer och problemlösning i ett familjärt företag med stora utvecklingsmöjligheter.

Vill du arbeta med något helt annat än traditionell CNC-bearbetning? Elitkomposit AB söker nu en CNC-operatör till en verksamhet där avancerade kompositmaterial, variation och problemlösning står i centrum. Du arbetar genom hela tillverkningsprocessen – från verktyg och fixturer till bearbetning, efterarbete och färdig detalj. Det innebär att du är delaktig från start till mål och får en bred och varierad roll.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Arbetsuppgifter
I rollen som CNC-operatör ansvarar du för hela tillverkningsprocessen och arbetar med avancerad bearbetning av kompositmaterial där precision och problemlösning är en central del av vardagen. Du arbetar med bearbetning av avancerade kompositdetaljer, men rollen innefattar även framtagning av verktyg, fixturer och formar samt riggning och beredning av maskiner för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Vidare ingår mätning, kvalitetskontroll och dokumentation som en naturlig del av arbetet för att säkerställa hög precision genom hela processen. Programmering och arbete sker i Tebis.

Vidare i rollen som CNC-operatör kommer du:

Ansvara för hela tillverkningsprocessen

Arbeta med avancerad bearbetning av kompositmaterial

Ta fram verktyg, fixturer och formar

Arbeta med riggning och beredning

Utföra mätning, kvalitetskontroll och dokumentation

Arbeta i Tebis CAD / CAM

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker har några års erfarenhet inom CNC-bearbetning och vill fortsätta utvecklas tekniskt i en roll med avancerade material och varierande arbetsuppgifter.
Som person har du ett starkt tekniskt intresse och brinner för problemlösning. Du är praktiskt lagd och har en god förståelse för både detaljer och helhet i produktionsflödet samt har lätt för att omsätta idéer till verklighet i produktionen. Vidare tror vi att du är strukturerad, noggrann och arbetar effektivt även när tempot varierar.
Viktigt för tjänsten:

Industriell eller verkstadsteknisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet

Flerårig erfarenhet av CNC-bearbetning

Erfarenhet av ritningsläsning, mätteknik och CAM-programmering

Erfarenhet av dokumentation och kvalitetssäkring

Erfarenhet av produktionsteknik eller verktygstillverkning är meriterande

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC-operatör är en direktrekrytering där du blir anställd hos Elitkomposit AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.

ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Carina Johansson på carina.johansson@eterni.se eller 073-861 72 31 Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.

Plats: Uddevalla

Start: Omgående

Arbetstider: Måndag–fredag kontorstider

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
451 50  UDDEVALLA

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Amanda Olsson
amanda.olsson@eterni.se

Jobbnummer
9982429

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