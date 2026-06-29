CNC-operatör till Beyond Gravity Linköping
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-06-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänstenOm företagetProfil
Om Ikett Personalpartner AB
Om Beyond Gravity
Beyond Gravity har sitt huvudkontor i Zürich, Schweiz. Det är inte det "traditionella" rymdbolaget - utan en unik mix av flexibilitet, snabbhet och innovation. Med årtionden av branschkunskap och en framgångsrik historia med 100% mission succes möter de framtidens utmaningar. Hängivna i att utmana gränserna för vad som är tekniskt möjligt, med över 1800 experter på 14 platser i 7 länder. Inte bara genom att utveckla nyckelprodukter för satelliter, bärraketer och litografi, utan också genom att bidra till att förbättra livet på jorden.
Ditt Crew
Här möts medarbetare från olika bakgrunder, vilket skapar en dynamisk miljö där erfarenheter och kunskaper kompletterar varandra. Här är ett team som gillar att ta initiativ och lösa problem tillsammans. Just nu byggs produktionen upp ytterligare, vilket ger stora möjligheter att påverka och förbättra arbetssätt – perfekt för dig som vill vara med och utveckla och påverka! Arbetsmiljön är öppen och inkluderande, där alla idéer välkomnas och tas tillvara när ni tillsammans bygger framtidens rymdproduktion.
Ditt Mission
• Ansvara för en 7-axlig maskin med dubbla maskinbord och 9 meter slaglängd på X-axeln.
• Jobba i ett tvärfunktionellt CNC-team med tätt samarbete med programmerare, produktionsteknik och beredning.
• Hantera och optimera maskinens prestanda för att säkerställa hög produktivitet och kvalitet.
• Bidra med dina idéer för att förbättra processer och arbetsflöden.
• Delta i problemlösning och innovation kring maskinens användning.
• Arbeta i olika skift då arbete utanför dagtid kan förekomma. Till denna tjänst söker vi främst en person som vill arbeta tvåskift!
Din Story
• Utbildning inom verkstadsteknik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet eller stor nyfikenhet på att lära dig.
• Erfarenhet av CNC-fräsning/svarvning och arbete med minst en 5-axlig maskin är meriterande.
• Kunskaper inom Siemens styrsystem och ritningsläsning är meriterande.
• Erfarenhet av att arbeta med kolfiber är meriterande.
• Ett lugnt, metodiskt arbetssätt med fokus på noggrannhet och kvalitet.
• Ett stort engagemang och ansvarstagande för maskinen och dess drift.
• Förmåga att samarbeta och trivs med att nå gemensamma mål tillsammans med ditt team.
Varför Beyond Gravity?
• Arbete i ett växande högteknologiskt företag med karriärmöjligheter så väl lokalt som internationellt.
• Du kommer att bli en del av ett engagerat team med ambitionen att förnya rymden.
• I Linköping har Beyond Gravity en jordnära familjekultur, erfaren och kompetent personal och en mångsidig ledningsgrupp.
• Du erbjuds en arbetsplats med flexibilitet och självständighet i nya och ljusa lokaler med eget gym.
🌌 Are you ready for lift-off?
Beyond Gravitys värdeord - passion, tillsammans och nyfikenhet – vi gör utmaningar till möjligheter. Följ med på en resa utöver det vanliga. Vi samarbetar med Beyond Gravity i den här rekryteringen, där ansökan sker via oss. Vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så snart vi hittar rätt kandidat.
För frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta: Emilia Gasbarro | emilia.gasbarro@ikett.com
eller Kevin Karlsson | kevin.karlsson@ikett.com
Ansökningar via e-post kan inte beaktas. Vi tar inte emot ansökningar från rekryteringsföretag för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Aklejavägen 6 (visa karta
)
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Emilia Gasbarro emilia.gasbarro@ikett.com Jobbnummer
9983040