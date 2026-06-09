CNC-operatör till Bearbetningscenter AB i Kramfors
Annica Wiberg AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kramfors Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kramfors
2026-06-09
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CNC-operatör till Bearbetningscenter AB i Kramfors
Vill du arbeta i en modern verkstad där precision, kvalitet och yrkesskicklighet värdesätts på riktigt? Hos Bearbetningscenter AB får du en varierad och viktig roll i produktionen, tillsammans med kollegor som bryr sig om både arbetet och varandra. Nu söker vi dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar och fortsätta utvecklas inom CNC.
Bearbetningscenter AB är en modern verkstadsindustri i Kramfors som tillverkar avancerade detaljer i CNC-svarvar och fleroperationsmaskiner. Vi arbetar i många olika material och levererar till kunder inom bland annat hydraulik, lantbruk, maskinbyggnation, skog och fordon. Det innebär en produktion med variation, höga krav på kvalitet och ett arbete där noggrannhet verkligen gör skillnad.
Om rollen
Som CNC-operatör hos oss arbetar du med att ställa, rigga, köra och kontrollera produktionen i våra maskiner. Du blir en viktig del av det dagliga flödet och har en central roll i att säkerställa att tillverkningen håller rätt kvalitet, fungerar effektivt och levereras enligt plan.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
✅ ställa och rigga CNC-maskiner, främst svarv och fräs
✅ köra produktion enligt ritning, order och kvalitetskrav
✅ mäta och kontrollera detaljer med mätverktyg
✅ hantera avvikelser och rapportera i MPS-system
✅ bidra till ordning, säkerhet och förbättringar i det dagliga arbetet
Därför ska du söka tjänsten
Hos Bearbetningscenter AB får du en trygg anställning i ett stabilt företag där teknik, kvalitet och lagarbete står i centrum. Du får arbeta i en modern produktionsmiljö med varierande arbetsuppgifter och blir en del av ett team där man hjälper varandra, tar ansvar tillsammans och är stolta över det man levererar.
För rätt person finns också goda möjligheter att utvecklas vidare, både inom CNC och inom andra delar av verkstadsarbetet.
Vi söker dig som
Vi tror att du har erfarenhet från industri, produktion eller verkstad och trivs i en roll där det krävs noggrannhet, tekniskt intresse och ansvarstagande. Du känner dig bekväm med att arbeta utifrån ritningar, kontrollera ditt arbete och bidra till ett stabilt produktionsflöde.
Vi ser att du har:
✅ kunskap i ritningsläsning
✅ vana av att använda mätverktyg
✅ erfarenhet från industriell produktion eller liknande arbete
✅ goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Svenska är arbetsspråk i verksamheten, vilket innebär att du behöver kunna ta till dig instruktioner, kommunicera med kollegor och hantera dokumentation på svenska.
Det är meriterande om du även har
✅ CNC-utbildning eller tidigare erfarenhet av CNC-bearbetning
✅ kunskap inom CNC-programmering
✅ datavana, gärna erfarenhet av CAD
✅ erfarenhet från kvalitetsstyrd industri, exempelvis fordonsindustrinPubliceringsdatum2026-06-09Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du arbetar metodiskt, har känsla för kvalitet och tycker om att ha ordning omkring dig. Du tar ansvar för det du gör, ser värdet av att utrustning och arbetsplats hålls i gott skick och bidrar gärna till ett bra samarbete i gruppen.
Vi tror att du är:
✅ noggrann och ansvarstagande
✅ metodisk och kvalitetsmedveten
✅ hjälpsam och samarbetsinriktad
✅ flexibel och villig att lära dig nytt
Om Bearbetningscenter AB
Bearbetningscenter AB är en modern och kompetent verkstadsindustri med produktion i Kramfors. Vi tillverkar avancerade detaljer med höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet. Här möter du en verksamhet med tekniskt kunnande, korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på att utvecklas över tid.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats där engagemang, ansvar och laganda märks i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder
✅ tillsvidareanställning på heltid
✅ provanställning kan förekomma
✅ kollektivavtal
✅ friskvård
✅ företagshälsovård
✅ bra anställningsvillkor
✅ arbetstid dagtid 06:45–15:45 med flex, eventuellt 2-skiftSå ansöker du
Rekryteringsprocessen hanteras av AW Rekrytering & HR och anställningen sker direkt hos Bearbetningscenter AB.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. Du söker tjänsten via länken i anslutning till annonsen.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anders Sallnäs:
E-postadress: anders@awrekrytering.se
Telefon: 070–282 98 07
Läs gärna mer om Bearbetningscenter AB.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7613268-2043946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Annica Wiberg AB
(org.nr 559249-8678), https://jobs.awrekrytering.se
Centralesplanaden 20D (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AW Rekrytering & HR Kontakt
Anders Sallnäs anders@awrekrytering.se 070-282 98 07 Jobbnummer
9955248