CNC-operatör till AutomationsPartner

AutomationsPartner söker nu en självständig och tekniskt kunnig CNC-operatör till deras bearbetningsavdelning.
I rollen arbetar du självständigt på bearbetningsavdelningen. Utifrån tekniska ritningar ansvarar du för tillverkning av maskindelar för företagets interna behov, främst i fleraxliga fräsmaskiner.
Du arbetar med CAD-filer, GibbsCAM. Där du själv bereder jobben från start till färdig produktion. I arbetsuppgifterna ingår både arbete i CNC-styrda fräsar och manuella maskiner. Tillverkningen sker till största delen av enstyckproduktion. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och problemlösningsförmåga.
Du planerar, prioriterar och strukturerar ditt arbete på egen hand för att säkerställa att produktionen får bästa möjliga service. Rollen kräver att du är kreativ och lösningsorienterad, med god mekanisk förståelse samt förmåga att arbeta med och mäta toleranser.Om företaget
Vi är AutomationsPartner, ett innovativt företag som samarbetar med världsledande bolag inom medicinteknik. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar med hög precision - och med fokus på långsiktiga kundrelationer.
Hos oss är varje dag en chans att skapa något hållbart - för våra kunder, vår personal och samhället.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar med hållbarhet i linje med Ecovadis och SBTi. Våra kunder uppskattar oss för vår kompetens, leveranssäkerhet och innovationsförmåga - något som avspeglas i våra höga kundbetyg.Profil
Vi söker dig som har utbildning inom CNC och minst fem års erfarenhet av liknande arbete som krävs i denna tjänst. Du ska vara självgående med förmåga att arbeta utifrån de krav och kunskaper som tjänsten ställer.
Du har några års erfarenhet av arbete i fleraxliga fräsmaskiner samt vana av CAD och CAM-beredning. Fördel om du även behärskar arbete i manuella fräsar och svarvar. Du ska ha hög kunskap att läsa och tolka tekniska ritningar, samt identifiera eventuella avvikelser.
Du har erfarenhet av att arbeta i olika material och med detaljer som kräver höga toleranser. Kvalitet är en självklar del av ditt arbetssätt, och du har ett stort tekniskt intresse.
Du behärskar svenska i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande. Erfarenhet av arbete i affärssystem är en fördel, och det är meriterande om du har arbetat i PDM-system.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
