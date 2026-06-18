CNC-operatör sökes till Skyltdepån!
Montico HR Partner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Norrköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Norrköping
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
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eller i hela Sverige
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Skyltdepån i Norrköping AB är ett etablerat skyltföretag i Norrköping som tillverkar och levererar skräddarsydda skyltlösningar till företag och organisationer över hela Sverige. Med egen produktion och fokus på kvalitet kombinerar företaget modern teknik med gediget hantverk inom skylttillverkning, bearbetning och montering. Här erbjuds en kreativ och varierad arbetsmiljö där utveckling, problemlösning och kundanpassade lösningar står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Det här är en tjänst som CNC-operatör med fokus på varierad småskalig produktion inom skylt- och grafisk industri. Rollen passar någon som gillar problemlösning, programmering och att arbeta självständigt med hela processen från digital originalfil till färdig produkt.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetet är förlagt på dagtid.
Du blir inledningsvis anställd av oss på Montico med visstidsanställning 6 mån, därefter finns det god chans för direktanställning hos Skyltdepån. Dina arbetsuppgifter
Du behärskar och kan arbeta med nedan;
• Fräsning av aluminium och akryl i skivformat
• CAD/CAM-beredning och programmering
• Materialplanering för att minimera spill och optimera maskintid
• Arbete direkt från kundernas digitala filer istället för traditionella ritningar
Vi söker dig som
• Erfarenhet av CNC-fräsning, gärna i aluminium, akryl eller andra skivmaterial
• Kunskap inom CAD/CAM och programmering/beredning
• Förmåga att läsa och arbeta utifrån digitala originalfiler
• God materialförståelse och känsla för planering och optimering
• Tekniskt och lösningsorienterat arbetssätt
• Självständighet och ansvarstagande i produktionen
• Intresse för utveckling och ny teknik, exempelvis 3D-printing
• Noggrannhet och kvalitetsfokus
• Förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter och små serier
• Vi förutsätter att du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt
• Körkort B, tillgång till egen bil
Stämmer ovan in på dig, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Ståthögavägen 48 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico Kontakt
Linda Karlsson linda.karlsson@montico.se Jobbnummer
9969752