CNC-operatör sökes till kund i Vetlanda

Uniflex AB / Processoperatörsjobb / Vetlanda
2026-02-04


Visa alla processoperatörsjobb i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Ydre, Nässjö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Nässjö, Uppvidinge eller i hela Sverige

CNC-operatör till industriföretag på Höglandet
Vi söker nu CNC-operatörer till en av våra industrikunder på Höglandet. Uppdraget är långsiktigt och passar dig som vill arbeta i en modern produktionsmiljö med hög kvalitet och säkerhet i fokus.
Arbetstider är förlagda på 2-skift alternativt 3-skift

Publiceringsdatum
2026-02-04

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:

CNC-bearbetning (svarv och/eller fräs)

Övervakning och justering av maskiner

Kvalitetskontroller enligt ritning och instruktion

Förebyggande underhåll och ordning på arbetsplatsen

Arbetet sker i produktion med skiftgång.
Vi söker dig som

Har erfarenhet av CNC, gärna inom industriell tillverkning

Kan läsa ritningar och har god mätteknisk förståelse

Är noggrann, ansvarstagande och trivs i team

Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Vi erbjuder

Anställning via Uniflex med goda möjligheter till långsiktighet

Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

En arbetsplats med hög teknisk nivå och stabil verksamhet

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Uniflex är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som hjälper människor och företag att växa.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Höglandet

Jobbnummer
9722325

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: