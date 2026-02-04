CNC-operatör sökes till kund i Vetlanda
Processoperatörsjobb / Vetlanda
2026-02-04
CNC-operatör till industriföretag på Höglandet
Vi söker nu CNC-operatörer till en av våra industrikunder på Höglandet. Uppdraget är långsiktigt och passar dig som vill arbeta i en modern produktionsmiljö med hög kvalitet och säkerhet i fokus.
Arbetstider är förlagda på 2-skift alternativt 3-skiftPubliceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Du kommer att arbeta med:
CNC-bearbetning (svarv och/eller fräs)
Övervakning och justering av maskiner
Kvalitetskontroller enligt ritning och instruktion
Förebyggande underhåll och ordning på arbetsplatsen
Arbetet sker i produktion med skiftgång.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av CNC, gärna inom industriell tillverkning
Kan läsa ritningar och har god mätteknisk förståelse
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i team
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi erbjuder
Anställning via Uniflex med goda möjligheter till långsiktighet
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
En arbetsplats med hög teknisk nivå och stabil verksamhetSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
