CNC-operatör sökes till kund i Lidköping
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Lidköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Lidköping
2026-06-08
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vår kund i Lidköping söker nu CNC-operatörer till sin produktion. Uppdraget startar som en inhyrning via Ikett Personalpartner med mycket goda möjligheter till övergång till kund efter 6 månader.Om tjänsten
Hos vår kund kommer du att arbeta med CNC-bearbetning inom metallindustrin. Produktionen består av legotillverkning där kvalitet, precision och effektivitet står i fokus. Rollen innebär att du ansvarar för den dagliga driften av dina maskiner, där arbetsuppgifterna bland annat innefattar riggning, verktygsbyten, programkorrigeringar samt löpande kvalitetskontroller. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa ett stabilt och effektivt produktionsflöde.
Företaget har en modern och automatiserad produktion där man tillverkar allt från prototyper till volymserier. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll och arbeta i en verksamhet där teknik, kvalitet och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet som CNC-operatör inom metallindustrin och som känner dig trygg i det dagliga arbetet vid maskinen. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett tekniskt intresse som gör att du trivs med att lösa problem och utveckla arbetssätt. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Erfarenhet av CNC-bearbetning inom metallindustrin (cirka 2–4 år eller motsvarande)
• Erfarenhet av att ställa, övervaka och justera CNC-maskiner
• God förståelse för ritningsläsning och mätteknik
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Körkort och bil
Meriterande:
• Erfarenhet av CNC-svarvning
• Erfarenhet av programmering eller programkorrigering
• Truck- och traverskort
Arbetstider: Flera olika typer av skift förekommer.
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdraget är initialt en inhyrning via Ikett, med mycket goda möjligheter till övergång till kund efter 6 månader. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar kraven.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Simon Persson, simon.persson@ikett.com
.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven. Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Åkerssjövägen 10 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ikett Personalpartner Kontakt
Simon Persson simon.persson@ikett.com Jobbnummer
9951887