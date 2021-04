CNC-operatör sökes till HD Rehab i Stockholm! - Uniflex Sverige AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Stockholm

Uniflex Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Stockholm2021-04-092021-04-09Vi söker nu en duktig CNC-operatör till vår kund på Lidingö. HD Rehab är ett familjeägt företag med cirka 25 anställda som erbjuder hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Deras mest kända produkt är HD-rullstolen, som de konstruerat, utvecklat och tillverkat i över 40 år. All produktutveckling, design och tillverkning sker i deras lokaler på Lidingö.Arbetstiderna är förlagda måndag-torsdag kl. 07:00-16:30 och fredagar 07:00-14:00. Flextid tillämpas.Du blir anställd hos Uniflex och om alla parter är nöjda kommer HD-Rehab ta över anställningen efter ca sex månader.Du kommer få vara delaktig under stora delar av tillverkningsprocessen och arbeta i olika CNC-maskiner inom fräsning och svarvning. Vi söker dig som har positiv inställning, gillar att ta eget ansvar och besitter en gedigen kunskap inom yrket, allt från programmering till färdig detalj.Krav för tjänsten:Yrkeserfarenhet som CNC-operatörMeriterande för tjänsten:Bosatt i närheten av LidingöVerkstadsvana utöver CNC-tillverkningErfarenhet av CNC-maskiner med robotladdningIntervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdatum så se till att skicka in din ansökan redan idag!Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:KollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Uniflex Sverige AB5683208