CNC-operatör sökes i Kungsör!
Libera i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kungsör Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kungsör
2026-06-17
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Uppdraget
Vi söker en erfaren och noggrann CNC-operatör till vår kund i Kungsör. I rollen ingår du i ett produktivt team där du ansvarar för att ställa in, programmera och övervaka CNC-maskiner för produktion av komponenter enligt ritning och specifikation. Rollen passar dig som trivs i en praktisk miljö, har god kvalitetsmedvetenhet och vill bidra till ett effektivt produktionsflöde.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Ställa in och programmera CNC-maskiner utifrån ritningar och arbetsorder
Övervaka maskinprocesser, göra mindre justeringar och säkerställa att toleranser hålls
Utföra kvalitetskontroller och dokumentera mätresultat enligt gällande rutiner
Byte av verktyg, fixturer samt enklare underhåll och rengöring av maskiner
Samarbeta med produktionsteamet för att optimera processer och leveranssäkerhet
Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en god arbetsmiljö
Vem du är
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med CNC-maskiner och som har god teknisk förståelse. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Körkort och god kommunikativ förmåga på svenska är meriterande.
Tidigare erfarenhet som CNC-operatör eller liknande inom mekanisk produktion
Erfarenhet av CAM-programvara och/eller styrsystem som FANUC, Heidenhain eller liknande är meriterande
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
Noggrannhet och vana vid kvalitetskontroller
Arbetstider
3-skift
Tillsättning
Omgående med hänsyn till uppsägningstid. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi utför en bakgrundskontroll i denna rekrytering. Genom att ansöka till denna tjänst med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment vid eventuell anställning.
Libera sköter rekryteringsprocessen och alla frågor besvaras av Liberas rekryterare. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931806-2058299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta
)
632 21 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9968743