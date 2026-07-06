CNC-operatör | Safeman | Olofström
Lernia Bemanning AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Olofström Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Olofström
2026-07-06
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, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett stabilt och välrenommerat industriföretag där kvalitet, teknik och långsiktighet står i fokus? Nu söker vi 1–2 erfarna CNC-operatörer inom fräsning till ett spännande uppdrag hos Safeman AB i Olofström.
Om uppdraget
Safeman AB har en lång och stabil industrihistoria och grundades redan 1939 som tillverkare av personlig skyddsutrustning. Under många år var verksamheten huvudsakligen inriktad på produktion av inredningsdetaljer till fordonsindustrin.
Idag är Safeman ett modernt industriföretag med bred kompetens inom tillverkning och montering. Verksamheten omfattar allt från skräddarsydda kundanpassade detaljer till större volymenheter och färdigmonterade produkter för kunder inom hela industrin. Produktionen kännetecknas av hög teknisk nivå, kvalitetstänk och ett nära samarbete mellan teknik och produktion.
I rollen som CNC-operatör arbetar du främst med CNC-fräsning i moderna fleroperationsmaskiner. Du blir en viktig del av produktionen och arbetar i en miljö där erfarenhet, precision och förbättringsarbete värdesätts högt.
Arbetet innebär bland annat:
Körning, övervakning och ställ av CNC-fräsmaskiner
Programmering och optimering i Siemens styrsystem
Arbete med Tebis offlineprogrammering
Mätning, kvalitetskontroller och justeringar i produktionen
Felsökning och förbättringsarbete i samarbete med teknik och kollegor
Om dig
Vi söker dig som har:
Tidigare arbetslivserfarenhet som CNC-operatör, med inriktning fräs
Erfarenhet av programmering i Siemens styrsystem
Kunskap i Tebis offlineprogrammering
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Som person är du noggrann, ansvarstagande och trivs i en teknisk produktionsmiljö där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär att du inledningsvis är anställd av Lernia Bemanning och arbetar som bemanningskonsult. Målet är att du på sikt övergår till en anställning hos Safeman.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta konsultchef Hanna Persson via e-post: hanna.persson@lernia.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8022662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Östra Ringvägen 147 (visa karta
)
293 40 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9993729