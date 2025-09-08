CNC-operatör | PartnerTech Karlskoga AB | Karlskoga
2025-09-08
Just nu växer vår kund PartnerTech och letar efter nya medarbetare. Har du tidigare arbetat som CNC-operatör men söker en ny utmaningar? Söker du efter en tjänst med stimulerande arbetsuppgifter och där du tillsammans med dina kollegor har en möjlighet att påverka företagets framtid. Då kan detta var tjänsten för dig!
Om uppdraget
• Tillträde enligt överenskommelse
• Visstidsanställning - heltid
• Karlskoga
Tillgängliga skift: natt, 3-skift
Du kommer att arbeta i CNC-styrda maskiner där du med noggrannhet förbereder och övervakar den maskin du ansvarar för. Du kommer arbeta i ett team tillsammans med kunniga och dedikerade medarbetare där du också blir en viktig del för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. Kunden arbetar i flera olika styrsystem och affärssystemet är Monitor. Arbetsuppgifterna för tjänsten innefattar i huvudsak:
• Svarvning, omriggning/omställning mellan nya och gamla artiklar samt övervakning av företagets CNC-maskiner
• Analysera och utvärdera mätresultat
• Rapportering av utfört arbete
• Utföra daglig skötsel och underhåll av maskiner/utrustning, byta verktyg
Som konsult hos oss har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig och som är ansvarig för ditt uppdrag, att du trivs och att du utvecklas i din yrkesroll. Du kommer dessutom ha en ansvarig chef på plats hos PartnerTech som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
Om PartnerTech Karlskoga AB
Våra produktionsanläggningar finns i Karlskoga och Filipstad och består av ca 85 CNC styrda bearbetningsmaskiner med upp till 15 axlar. Till det består våra anläggningar av moderna utrustningar för oförstörande provning och optisk mätning. Vi jobbar ständigt med att utmana oss för att utvecklas och lever i en värld där förändringar ses som förbättringar.
Vi levererar produkter främst till försvarsindustrin, men även inom energisektorn samt fordonsindustrin, vilket ställer höga krav på oss som leverantör, varvid vi är certifierade enligt ISO 9001och ISO 14001.
Vi är idag ett medelstort företag som redan gjort första delen av tillväxtresan, vi vet vad som krävs och har investerat mycket senaste åren.
Om dig
Vi söker dig som har en CNC-utbildning och några års arbetslivserfarenhet inom yrket. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med datorer och goda kunskaper i det svenska språket. Vi söker dig som är en serviceinriktad, ansvarstagande och ordningsam person med ett stort engagemang och förmåga att prioritera uppgifter. Du är den som presterar det lilla extra, drivs av goda resultat, är kvalitetsmedveten och noggrann. Vidare är du en person gillar samarbete och som kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
Formell kompetens
• B-körkort
• Utbildning inom CNC-området
• Kunskaper i svenska språket för att kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter
Tjänsten innebär arbete som innehåller försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap. Om du har dubbelt medborgarskap måste detta anges vid ansökan.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till hanna.avonds@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt. Ersättning
