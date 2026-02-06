CNC-operatör och ställare till Gnosjö
Ikett Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Gnosjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Gnosjö
2026-02-06
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Gnosjö
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Nu söker vi efter CNC-operatörer till vår kund i Gnosjö. Vi vill att du bor i närregionen då tanken med inhyrningen ska leda till anställning hos kund. Tidigare erfarenhet eller nyutbildad? Var inte rädd för att söka då företaget erbjuder utbildning på plats vid rätt person.
Till tjänsten erbjudes du arbete i moderna maskiner med stora möjligheter för utveckling tillsammans med ett trevligt team i fräscha lokaler. Maskinparken består bl.a. av Mazak, Citizen, Nakamura, Miyano och Brother. All erfarenhet av dessa märken är extra meriterande.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och har en teknisk utbildning i grunden samt gärna en grundutbildning inom CNC fräs eller svarv. Du ska trivas med att ta ansvar, vara kvalitetsmedveten, arbeta självständigt samt gilla tekniska utmaningar. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på det du gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.
Till dina arbetsuppgifter kommer du arbeta i längdsvarar. Du kommer justera, rigga upp, byta verktyg och mäta detaljer. För att klara av arbetet bör du ha kunskaper i ritningsläsning.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dag- eller kvällsskift Profil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Utbildning inom CNC
Ritningsläsning
Truckkort Körkortskrav
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Melisa Mesinovic melisa.mesinovic@ikett.com Jobbnummer
9727562