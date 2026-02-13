CNC-operatör / Montör till Hydroscand Special Hoses Motala
2026-02-13
Har du ett tekniskt intresse och vill bli en del av Hydroscands produktion av specialslag? Vill du arbeta praktiskt med tillverkning främst i rostfritt stål i ett företag som har kund och kvalitet i fokus? Då kan det vara dig vi söker som CNC-operatör/montör till Hydroscand Special Hoses i Motala!
Vad innebär tjänsten?
Hydroscand Special Hoses arbetar med montering av kopplingar och andra komponenter på specialslangar. Tillsammans med Hydroscands butiker runt om i landet ger Special Hoses en kundnära service. Då allt produceras på plats i Motala innebär det korta ledtider för våra kunder.
I rollen arbetar du med både CNC-styrda och manuella maskiner. Arbetet är varierande och innefattar tillverkning av detaljer främst i rostfritt stål. Tjänsten innefattar även övriga arbetsuppgifter som förekommer i produktionsflödet.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Programmera utföra arbeten i CNC-svarv.
Ritningsläsning.
Manuell svarvning.
Kapning av rör och metallslang.
Viss manuell fräsning och borrning.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Som ny medarbetare på Hydroscand får du alltid en tydlig introduktionsplan och blir tilldelad en mentor, allt för att säkerställa att du får en så bra upplärning som möjligt.
Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet att programmera och köra CNC-svarv. Vi ser även att du har erfarenhet av manuell svarvning.
Som person är du en engagerad lagspelare med god serviceanda och samarbetsförmåga. Du gillar utmaningar och har en egen drivkraft och framåtanda. Du arbetar ansvarsfullt och metodiskt för att säkerställa punktliga leveranser av hög kvalitet.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Rickard Öreteg (platschef) på telefon: 0141-507 76.
Sista ansökningsdag är den 9 mars 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
