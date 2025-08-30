CNC-Operatör Fräs
PK:S Mekaniska AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kumla Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Kumla
2025-08-30
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PK:S Mekaniska AB i Kumla
CNC-Operatör Fräs till PKS Mekaniska AB
Vill du arbeta i en modern verkstad med avancerade maskiner, automation och hög teknisk nivå? Hos oss på PKS Mekaniska i Kumla får du möjlighet att växa i rollen som CNC-operatör fräs och bli en viktig del i vår fortsatta satsning.
Om rollen
Som CNC-operatör fräs arbetar du med ställ, programbyten, verktygsbyten och inmätning. Du säkerställer att produktionen körs med hög kvalitet och effektivitet, och du bidrar till att utveckla våra processer framåt. Rollen innebär dagligt samarbete med produktionschef, arbetsledare, produktionstekniker och kollegor i produktionen.
Dina arbetsuppgifter
• Ställa, köra och övervaka CNC-fräsmaskiner.
• Byta program, sätta nollpunkter och hantera verktyg i styrsystemet (Mazatrol är meriterande).
• Arbeta med ställblad, fixturer och verktygsbyten för seriebyten och effektiv produktion.
• Mäta och kontrollera detaljer enligt ritning, med förståelse för toleranser och kvalitetskrav.
• Utföra grundläggande mätningar med skjutmått, mikrometer och andra mätdon.
• Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av arbetsmetoder.
Vem är du?
• Du har erfarenhet som CNC-operatör inom fräsning.
• Du har god vana av ritningsläsning och toleransförståelse.
• Du har erfarenhet av ställarbete, verktygsbyten och inmätning.
• Du kan föra dig i styrsystemet, byta program och sätta nollpunkter.
• Du har god vana av legotillverkning.
• Programmeringskunskaper är meriterande men inte krav.
• Erfarenhet av CMM-mätning är meriterande.
• Du är noggrann, ansvarstagande och vill utvecklas i ditt yrke.
Vi erbjuder
Arbetstider: Dagtid / 2-Skift
Möjlighet till vidareutveckling inom CAM, automation och mätteknik.
En modern verkstad med avancerade maskiner och automation.
Ett familjeägt företag med korta beslutsvägar, nära samarbete och goda utvecklingsmöjligheter.
Friskvårdsbidrag och bra pendlingsmöjligheter i Kumla, nära E20 och Örebro.
Vår vision
Vår vision är att vara en av Sveriges mest moderna verkstäder och ett självklart val för ledande industriföretag inom bearbetning och svetsning. Genom satsningar på automation, digitalisering och kompetensutveckling vill vi fortsätta växa tillsammans med våra kunder - och skapa en arbetsplats där både teknik och människor utvecklas.e
Ansökan
Vill du vara med på vår resa framåt? Skicka ditt CV och personliga brev till CV@pkmekaniska.se
redan idag - vi gör urval löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Eventuella frågor om tjänsten hänvisas också till samma mailadress.
Plats: Kumla, Örebro län
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: CV@pkmekaniska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-Operatör Fräs + Namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pk:S Mekaniska AB
(org.nr 556288-6621)
Ymergatan 8 (visa karta
)
692 35 KUMLA Arbetsplats
PKs Mekaniska AB Jobbnummer
9483909